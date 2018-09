Stavebná prémia sa zníži o polovicu

„Toto opatrenie sa dotkne všetkých stavebných sporiteľov, to znamená, že aj tých, ktorí už majú uzavreté zmluvy,“ povedal minister financií Peter Kažimír. Parlament v stredu schválil novelu zákona o stavebnom sporení z dielne rezortu financií. V tomto roku je štátom vyplatená prémia vo výške 5 percent z ročného vkladu sporiteľa a strop prémie je stanovený na sume 66,39 eura. Pre získanie maximálnej štátnej prémie musí sporiteľ v priebehu tohto roka vložiť na účet jednej z troch stavebných sporiteľní 1 327,80 eura. S príchodom nového roka bude štátom vyplatená prémia vo výške 2,5 percenta z ročného vkladu a štátom stanovený strop stúpne na 70 eur. V budúcom roku však na získanie maximálnej štátnej prémie bude treba vložiť až 2 800 eur.

Poslanci 77 hlasmi schválili aj ďalšie zmeny stavebného sporenia. S príchodom nového roka sa bude dať stavebné sporenie použiť len na stavebné účely. „Toto opatrenie sa bude vzťahovať len na nové zmluvy o stavebnom sporení uzatvorené od účinnosti zákona,“ dodal Kažimír. Ak chcú ľudia peniaze zo stavebného sporenia použiť na kúpu nového automobilu, musia zmluvu o stavebnom sporení uzatvoriť najneskôr do konca tohto roka. V budúcom roku totiž skončia takzvaní priateľskí sporitelia a v prípade zmlúv uzatvorených v roku 2019 sa peniaze budú dať použiť len na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Úplne nárok na stavebnú prémiu stratia tí ľudia, ktorí sa v roku 2019 rozhodnú čerpať takzvaný medziúver. Rýchla pôžička slúži na financovanie stavebných úprav, ale je predávaná za až trikrát vyššie úroky ako klasický stavebný úver. V praxi úroky z medziúverov presahujú hodnotu 3 percent a klasický stavebný úver je predávaný len za 1-percentný úrok. Nevýhodou stavebného úveru je, že klient má naň nárok až po šiestich rokoch sporenia a nasporení v zmluve dohodnutej sumy. „Štát prostredníctvom štátnej prémie prevažne podporuje poskytovanie komerčných úverov na bývanie na úkor zvýhodnených stavebných úverov. Zámerom ministerstva je preto znížiť objem komerčných medziúverov, avšak nie zakázaním alebo iným priamym obmedzením,“ uviedla hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová.

Novinkou tiež bude skúmanie príjmu ľudí žiadajúcich o stavebné sporenie a lepšie platení Slováci o štátnu podporu prídu. Nárok na stavebnú prémiu totiž budú mať len ľudia zarábajúci maximálne 1,3-násobok priemernej mzdy, čo je aktuálne suma 1 305 eur mesačne. Táto zmena sa už bude týkať nielen nových, ale aj existujúcich klientov Stavebných sporiteľní. Zároveň ak klient uzavrie zmluvu o stavebnom sporení až v druhej polovici roka 2019, bude mať za daný rok nárok maximálne len na polovicu štátnej prémie. Teda maximálne na 35 eur, a to bez ohľadu na to, ako vysokú sumu následne vložil na svoj účet.

Stavebné sporiteľne v parlamente schválené zmeny akceptujú, keďže pôvodne navrhovalo ministerstvo financií ešte viac obmedziť stavebné sporenie a o stavebnú prémiu mali prísť aj všetci detskí sporitelia. „Pozitívne hodnotíme, že do novely zákona sa po konzultáciách so stavebnými sporiteľňami nedostal návrh na zrušenie štátnej prémie pre klientov do 18 rokov. Detskí klienti tak budú môcť aj naďalej získavať štátnu podporu pri stavebnom sporení,“ povedal Radovan Slobodník, hovorca Prvej stavebnej sporiteľne.