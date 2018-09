Duslo spustilo obriu linku na výrobu čpavku

Akciová spoločnosť spod krídel Andreja Babiša Duslo Šaľa, ktorá patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie spoločnosti chemického priemyslu na Slovensku, v stredu otvorila oficiálne prestrihnutím pásky novú výrobnú linku Čpavok 4. Linka na výrobu čpavku je označovaná vedením za v Európe najmodernejšiu a sľubuje ekologickejšiu výrobu. Čpavok je základom pre výrobu umelých hnojív.

V Šali slávnostne otvorili najmodernejšiu výrobnú jednotku Čpavok 4 v spoločnosti Duslo. Autor: TASR, Henrich Mišovič

Spoločnosť Duslo sa po odkúpení najbohatším Slovákom a terajším predsedom vlády Českej republiky Andrejom Babišom v roku 2005 stala členom nadnárodného koncernu Agrofert. V súvislosti s linkou Čpavok 4 čelila kritike. Daňová dotácia vlády Roberta Fica vo výške 58,6 milióna eur, kvôli ktorej poslanci narýchlo menili znenie zákonov, bola totiž udelená s tým, že mala udržať 1 800 zamestnancov na ich pracovných miestach. Išlo o novú praktiku, keďže dovtedy štát stimuly dával najmä na nové pracovné miesta. Vďaka dotácii Duslo preinvestovalo zhruba 310 miliónov eur a postavilo novú výrobňu čpavku.

Premiér Peter Pellegrini sa v stredu pri otvorení linky vyjadril, že považuje rozhodnutie vlády v roku 2014 za veľmi správne. „Výrobná linka mohla byť postavená v Nemecku alebo v Českej republike, čo by výrazne ohrozilo zamestnanosť v tomto regióne,“ povedal. Zároveň dodal, že linka Čpavok 4 zabezpečí prácu pre ľudí tohto regiónu na dlhé roky. „Nová výrobná linka dáva garanciu nielen tomuto podniku a firme, ale aj ľudom a rodinám v tomto okolí, že tu ešte dlhé roky budú môcť pracovať a nájsť si dobre platené a stabilné miesto,“ povedal Pellegrini.

Premiér Peter Pellegrini (vľavo) a generálny riaditeľ Dusla Petr Bláha. Autor: TASR, Henrich Mišovič

„V investičnom pláne máme stanovený limit, že musíme udržať po dobu desiatich rokov zamestnanosť na úrovni 1 800 zamestnancov. My aktuálne nevidíme problém, aby sme to dodržali. Samozrejme bude záležať na tom, ako budeme úspešní,“ povedal podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Petr Bláha.

K daňovej pomoci sa vyjadril aj minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý tvrdí, že bez štátnej dotácie sa mohla zavrieť aj výroba na linke Čpavok 3 a o prácu by prišlo 2 000 ľudí. Zároveň dodal, že uplatnenie daňových prázdnin bude spoločnosti Duslo Šaľa umožnené až zo zisku.

„Až z dosiahnutých ziskov za nasledujúcich 10 rokov si bude môcť investor uplatniť spomínaných 58,6 milióna eur. Znamená to, že ak by sa tu nebolo investovalo, nikdy by sa nemohli dosahovať zisky,“ dodal Žiga.

Zároveň tvrdí, že podpora malých podnikov súvisí s investíciou do veľkých. „Veľké firmy zabezpečujú podnikateľské prostredie aj pre malé firmy. Týmto ľudom, ktorí tu pracujú, niekto varí, niekto perie, niekto dodáva pracovné náradie. Zároveň títo ľudia, ktorí tu zarábajú, míňajú peniaze v malých a stredných podnikoch v tomto regióne,“ povedal.

Dôvodov, ktoré rozhodovali o tom, kde sa začne výrobná linka stavať, bolo viac. „Prvým faktorom bolo, kde je výhodnejšie čpavok vyrábať. Takisto sme si však museli uvedomiť, kde náš produkt budeme predávať,“ povedal Bláha. Pravdou ostáva, že ak by sa linka vybudovala v Nemecku, čpavok by museli prevážať, pretože produkty najviac predávajú na Slovensko, do Česka a do Maďarska. Bláha dodal, že peniaze z dotácie nedostali v hotovosti. „My si musíme na tú investíciu zarobiť a potom si môžeme uplatniť daňovú dotáciu,“ dodal.