Babiš chce, aby zahraniční investori nevyvážali zisky z Česka

Český premiér Andrej Babiš sa v utorok stretol so šéfmi najvýznamnejších zahraničných firiem, ktoré majú pobočku v Českej republike. Dôvodom bola diskusia o odlive ziskov do zahraničia.

Premiér chce udržať peniaze nadnárodných firiem v Česku, nemieni ale viac zdaňovať, s firmami sa chce dohovoriť, aby peniaze v Českej republike investovali. Píšu o tom šzvrtkové Lidové noviny (LN). Podľa údajov Českej národnej banky (ČNB) vlani odtieklo zahraničným matkám českých firiem 280 miliárd českých korún (viac ako 10 miliárd eur).

„Vysvetlil som im, že verejnosť vníma odchod ziskov negatívne. Chcem, aby ukázali, že už tu peniaze investujú, a aby investovali ešte viac. A tým pádom sa zbavia nálepky, že berú toľko peňazí preč,“ uviedol Babiš.

Páčil by sa mu verejný rebríček firiem, ktoré do republiky vkladajú najviac financií v rámci zodpovedného správania, či už do svojich zamestnancov príspevkom na dôchodkové sporenie, do stavby škôlok v meste, kde sídlia, alebo napríklad podporou kultúry. Premianti potom majú byť ostatným príkladom.

V ideálnom výhľade bude na konci cesty napríklad fond národného vzdelávania, kam firmy prispejú každoročnými sumami o mnohých nulách, a aj samy budú ťažiť z precíznejšie vzdelaných pracovníkov vo vysoko odborných profesiách, ako sú nanotechnológie, píše denník.

Na utorkovú diskusnú večeru pozval premiér 26 vrcholových manažérov z najvýznamnejších zahraničných firiem v Česku. Napríklad z automobiliek Škoda Auto či Hyundai, z operátorov Vodafone a T-Mobile, z Českej sporiteľne či Googlu. Všetky oslovené spoločnosti, ktoré mali v Lichtenštajnskom paláci zástupcu, podľa LN kvitujú s vďakou, že sa s nimi chce vláda baviť, počuť ich pohľad na vec, spolupracovať na riešeniach a pripustiť, že mnohé z nich peniaze v Česku už reinvestujú.

Babiš chce v nadväznosti na utorňajšiu schôdzku vytvoriť pravidelnú platformu, ďalšie stretnutie sa podľa denníka odohrá ešte tento rok a majú na ňom padať už konkrétne námety.

Na myšlienku, že bude lepšie skúsiť nájsť zmier medzi štátom a kapitálom než mu vyhlasovať vojnu, priviedol premiéra advokát a predseda česko-izraelskej zmiešanej obchodné komory Pavel Smutný. Podľa denníka dal spolu s ďalšími zástupcami biznisu a národohospodármi dohromady analýzu s názvom Stratégia rastu bohatstva Českej republiky, na ktorej je nová premiérovho platforma postavená.

Podľa údajov Českej národnej banky vlani odtieklo zahraničným matkám českých firiem 280 miliárd korún, o rok skôr číslo dosiahlo desaťročné maximum – 288 miliárd Kč. Hlavný problém nie je v absolútnom čísle, ale v kontexte. V porovnaní s inými štátmi a pri zohľadnení makroekonomických predpovedí sa ukazuje, že odtiaľto miznú peniaze minimálne v dvakrát väčšom množstve, než by tomu podľa všetkého malo byť, uzatvára denník.