Rekreačné poukazy sú bližšie ku schváleniu, majú podporiť domáci turizmus

Od januára tohto roku by sa mal do Zákonníka práce zaviesť nový inštitút - príspevok na rekreáciu zamestnancov. Počíta s tým novela zákona o podpore cestovného ruchu z dielne skupiny poslancov koaličnej SNS, ktorú vo štvrtok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

Príspevok by mali zamestnávatelia poskytovať povinne zamestnancom, ktorí pracujú pre zamestnávateľa nepretržite aspoň 12 mesiacov a o tento príspevok požiadajú.

Mal by byť vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. To znamená, že v prípade, ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 a viac eur ročne, zamestnávateľ mu prispeje maximálnou sumou 275 eur. Ak zamestnanec vynaloží na dovolenku nižšiu sumu, zamestnávateľ mu na ňu poskytne príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov.

Podľa predkladateľov by malo toto opatrenie podporiť domáci cestovný ruch. Poslanci argumentujú tým, že v štátoch, kde je podobný systém zavedený už roky, napríklad Francúzsko, Maďarsko či Taliansko, zaznamenávajú vyššiu účasť tamojších turistov na domácich dovolenkách.

Príspevok na rekreáciu sa má podľa návrhu poslancov vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tiež na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.

Príspevok môže byť aj vo forme rekreačného poukazu a mal by byť oslobodený od daní. Rekreačný poukaz by mal byť vydaný vo forme elektronickej platobnej karty a jeho použitie bude viazané výlučne na osoby, ktorým bude vydané. Majú mať tiež obmedzenú platnosť do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom boli vydané.

Poslanci v novele zákona o podpore cestovného navrhujú aj ďalšie dve formy podpory turizmu. Ide o podporu cykloturistiky, ktorá má smerovať predovšetkým do rozvoja infraštruktúry líniového typu, do opravy a obnovy existujúcich cykloturistických trás a či napríklad na budovanie a značenie nových cyklotrás a cyklochodníkov. Treťou formou podpory turizmu je v novele Novela má navrhnutú účinnosť od 1. januára 2019.