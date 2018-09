Moody's: Pravdepodobnosť brexitu bez dohody sa zvýšila

Moody's v správe zverejnenej vo štvrtok uvádza, že takzvaný tvrdý brexit by mal rozsiahle negatívne dôsledky na britskú ekonomiku, ale aj na ekonomiky niektorých krajín EÚ. Najviac by zasiahol automobilky, aerolínie a chemický priemysel.

Británia podľa Moody's riskuje rýchle upadnutie do recesie. Británia a EÚ by síce zrejme urýchlene prijali opatrenia, aby obmedzili krátkodobé narušenia, ale brexit bez dohody by určite spôsobil väčšie problémy než regulovaný odchod, uviedol autor správy Moody’s Colin E­llis.

„Bezprostredným dôsledkom by zrejme bol najprv prudký prepad hodnoty britskej libry, čo by viedlo k dočasnému zrýchleniu inflácie a zníženiu reálnych príjmov počas dvoch až troch rokov po brexite. To by malo negatívny vplyv na spotrebiteľské výdavky a spomalilo rast s rizikom, že Británia sa dostane do recesie,“ uvádza sa v správe.

Británia opustí EÚ 29. marca 2019. Britský minister pre brexit Dominic Raab nedávno požadoval, aby firmy prestali používať brexit ako výhovorku pre slabé výsledky. Podľa Moody’s však odchod bez dohody bude mať najväčší negatívny vplyv na niektoré politicky a strategicky dôležité odvetvia, ako sú napríklad letecký priemysel, letecká doprava, automobilový a chemický priemysel.