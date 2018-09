Turecká centrálna banka razantne zvýšila úroky

Turecká centrálna banka vo štvrtok zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu o 6,25 percentuálneho bodu na 24 percent, a to napriek výzvam prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby sadzby znížila.

Centrálna banka zmenou úrokov reaguje na pokles kurzu domácej meny a na vysokú infláciu. Vo svojom štvrtkovom oznámení navyše uviedla, že v prípade potreby prikročí k ďalšiemu sprísneniu menovej politiky.

Zvýšenie úrokov podporilo kurz tureckej líry a podľa analytikov by mohlo zmierniť obavy investorov z Erdoganovho vplyvu na menovú politiku. Erdogan krátko pred rozhodnutím centrálnej banky opätovne vyzval na zníženie úrokov. Vyhlásil tiež, že vysoká inflácia v Turecku je dôsledkom zlých krokov centrálnej banky.

Turecká líra tento rok zažíva výrazný prepad. Okrem obáv z Erdoganova tlaku na znižovanie úrokových sadzieb sú za jej poklesom tiež diplomatické spory so Spojenými štátmi. Erdogan vo štvrtok menovú krízu v Turecku znova označil za dôsledok zahraničnej konšpirácie. „Nie je to kríza, je to manipulácia,“ vyhlásil.

Slabý kurz líry prispieva v Turecku aj k rastu inflácie. V auguste sa tam spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 17,9 percenta, čo bolo najprudšie tempo od konca roka 2003.

S cieľom podporiť menu Turecko prezidentským dekrétom zakázalo používať zahraničné meny pri transakciách na realitnom trhu. Všetky kontrakty na predaj, prenájom a lízing musia byť v budúcnosti v lírach a všetky existujúce kontrakty uzavreté v cudzej mene musia byť zmenené do 30 dní.

Erdogan vo štvrtok vyhlásil, že s výnimkou vývozcov a dovozcov by v krajine nikto nemal podnikať v cudzej mene.