Hornonitrianske bane: Naše hnedé uhlie elektrinu rozhodne nezdraží

Domáce hnedé uhlie rozhodne elektrinu nezdraží. Tvrdia to Hornonitrianske bane Prievidza (HBP). Spoločnosť vo svojom stanovisku v tejto súvislosti upozornila na to, že aktuálne zvýšenie nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia má platiť len od septembra do konca tohto roka.