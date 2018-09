Trump chystá clá pre Čínu, napriek snahám o rokovanie

Obdobie konzultácií pred zavedením ciel na čínsky tovar skončilo minulý týždeň a Trump už skôr uviedol, že clá budú zavedené čoskoro. Oznámenie nového kola ciel sa však oneskorilo, pretože vláda zvažuje niektoré revízie v reakcii na verejné konzultácie, uviedli zdroje.

Trump sa vo štvrtok pre clá stretol so svojimi najvyššími obchodnými poradcami. Rokovania sa podľa zdrojov zúčastnili minister financií Mnuchin, minister obchodu Wilbur Ross a obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer.

Pred štvrtkovým rokovaním sa Trump pochválil na twitteri, že má v spore s Pekingom navrch a necíti tlak na vyriešenie sporu. Jeho komentár zmiernil optimizmus investorov z návrhu americkej vlády na začatie ďalšieho kola rokovaní s Pekingom. Stredajšia správa, že USA sa usilujú o obnovenie rokovaní, podporila americké akcie aj rozvíjajúce sa trhy.

Spojené štáty začali obchodnú vojnu s Čínou začiatkom júla zavedením 25-percentných ciel na čínsky tovar v objeme 34 miliárd dolárov. Odvtedy sa táto suma zvýšila zhruba na 50 miliárd USD. Čína ako odvetu zaviedla clá v rovnakej výške na rovnaký objem amerických výrobkov.

Trump medzitým pohrozil, že okrem ciel na tovar za 200 miliárd USD pripravuje ďalšie clá, ktoré by sa týkali tovaru za 267 miliárd USD. To by znamenalo, že clu bude podliehať takmer všetok čínsky dovoz do USA. Trump minulý týždeň uviedol, že tieto clá sú pripravené. Vláda však zatiaľ nezverejnila zoznam tovaru, aby sa k nemu mohla vyjadriť verejnosť.

Doterajšie snahy o skončenie obchodného sporu medzi USA a Čínou sa vždy skončili neúspechom. Predstavitelia oboch krajín sa v rámci formálnych rozhovorov stretli štyrikrát, naposledy v auguste.

Biely dom sa snaží clami zvýšiť tlak na Peking, aby znížil obchodný prebytok so Spojenými štátmi. Viní tiež Peking z krádeže duševného vlastníctva amerických spoločností.