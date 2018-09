MMF tlačí Ukrajinu do zvýšenia cien plynu, kým jej dá peniaze

Ukrajina začala rokovania s Medzinárodným menovým fondom (MMF) o novom záložnom úvere, ktorý má nahradiť súčasný program vo výške 17,5 miliardy USD. Uviedla to zástupkyňa ukrajinského prezidenta Petra Porošenka v parlamente Iryna Lucenková.

Nespresnila však, aké by mohli byť podmienky novej dohody alebo kedy by nový úver mohla krajina získať. Na Ukrajine je teraz misia MMF, tá však zatiaľ odmietla komentovať výhľad novej dohody o záložnom úvere.

Nová dohoda o záložnom úvere by mohla poskytnúť Ukrajine pokoj na vyriešenie súčasnej situácie, keď sa krajine nedarí plniť niektoré podmienky súčasnej dohody a potrebuje splácať svoj dlh. MMF a západní spojenci napumpovali do krajiny od povstania v roku 2014 a následnej anexie Krymu Ruskom, ktoré uvrhli Ukrajinu do krízy, miliardy dolárov.

Úver od MMF je však prakticky zmrazený od apríla 2017 kvôli pomalému zavádzaniu požadovaných hospodárskych reforiem a pomalému pokroku pri potieraní zakorenenej korupcie. Ukrajina zo sľúbeného úveru dostala len 8,7 miliardy USD a v rokoch 2018 až 2020 jej čakajú vysoké splátky dlhov.

Lucenková nepovedala, či vláda bude súhlasiť so zvýšením cien zemného plynu, čo je dôležitý bod, pre ktorý zamrzli rokovania o súčasnej dohode. Označila však rokovania o záložnom úvere za pozitívny signál, ktorý ukazuje, že MMF oceňuje reformy a ich výsledky.

MMF požaduje, aby Ukrajina zvýšila ceny plynu pre domácnosti, ktoré sú udržiavané umelo nízko od čias Sovietskeho zväzu, na trhovú úroveň. Informovaný zdroj agentúre Reuters vo štvrtok povedal, že Kyjev by mal rozhodnúť, či zvýši ceny plynu, do 1. októbra.

Guvernér centrálnej banky Jakiv Smolij uviedol, že Ukrajina dúfa v dosiahnutie dohody o pokračovaní spolupráce s MMF na budúci týždeň. „Rokovania s MMF pokračujú, misia dokončí svoju prácu budúci týždeň a očakávame pozitívne rozhodnutie o pokračujúcej spolupráci,“ vyhlásil.