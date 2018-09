Nové banky po kríze vznikajú ťažko, sprísnili sa podmienky

Finančný sektor sa tak stal bezpečnejší, zároveň však od krízy vzniká len minimum nových bánk, čo spôsobuje nižšiu konkurenciu v sektore. Poukázal na to analytik X-Trade Brokers Kamil Boros.

„Finančné inštitúcie musia podľa nových regulácií držať podstatne viac kapitálu v pomere k aktívam a musia mať menej dlhu v pomere k aktívam a väčšie percento likvidných aktív. Takisto musia vykazovať podstatne viac dát regulátorom,“ priblížil Boros. V porovnaní s obdobím spred desiatich rokov je tak podľa Jany Glasovej z Poštovej banky finančný sektor výraznejšie regulovaný a súčasne podstatne zdravší a odolnejší.

Následkom toho však od krízy vzniká minimum nových bánk, pretože si nemôžu dovoliť takú regulačnú záťaž, a to znižuje konkurenciu v sektore, podotkol analytik. „Lepším riešením by bolo ešte viac sprísniť požiadavky na kapitál a na maximálne zadlženie bánk, aby sa znížila ich rizikovosť. A na výmenu znížiť regulačnú záťaž, ktorá by sprístupnila sektor novým hráčom a podporila tak konkurenciu v odvetví,“ myslí si Boros.

Bankový sektor je už v súčasnosti podľa analytika Saxo Bank Tomáša Daňhela robustný, pričom spĺňa vyššie požiadavky na kapitál. Prípadnú budúcu krízu by tak mal ustáť aj slovenský bankový sektor. „Slovenský bankový sektor prešiel aj v roku 2009 globálnou krízou bez štátnej pomoci, odvtedy sa regulácie len sprísnili, takže by mal bez problémov ustáť aj prípadnú budúcu krízu,“ uzavrela hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová.