Čo bude s kompou na Dunaji?

Víťaz tendra SVP zatiaľ podľa všetkého žiadnu kompu nemá, no sľubuje situáciu čoskoro vyriešiť. Starostovia obcí Vojka nad Dunajom, Bodíky, Rohovce a Horný Bar však ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi (Most – Híd) napísali znepokojený list. Pýtajú sa ho, aká kompa bude medzi Vojkou a Kyselicou premávať, aké bude mať kapacity a aký bude jej plavebný poriadok.

„Ministerstvo životného prostredia a jeho rezortné štátne podniky robia všetky kroky, aby obyvateľom dotknutých obcí zaistili dopravný komfort za čo najvýhodnejších podmienok pre štát. Vylučujeme možnosť, že by preprava nebola zaistená,“ reagoval na otázky Pravdy hovorca rezortu Tomáš Ferenčák. Už je však september a konkrétnu odpoveď sme nedostali.

„Dovoľujeme si ubezpečiť, že podnik Vodohospodárska výstavba, š. p., vyvíja maximálne úsilie, aby bola zabezpečená preprava medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica pre obyvateľov obcí Malého Žitného ostrova,“ uviedla v stanovisku Stela Ištvánfyová, vedúca kancelárie generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, ktorá vo februári minulého roku vyhlásila novú medzinárodnú súťaž na prevádzkovateľa kompy. SVP ako víťaz tendra podľa jej vyjadrenia odvtedy „spravil viacero krokov“, ale „ani jedno obstarávanie nebolo doteraz úspešne ukončené“.

Stará história

Problém s kompou vypukol zhruba pred tromi rokmi, keď na kšefty okolo novej kompy upozornil anonym. Témy sa ujala Veronika Remišová. Dnešná líderka OĽaNO vtedy ešte ako blogerka bila na poplach pre tender, ktorý vyhrala spoločnosť Ponton City. Podľa nej bol predražený a nekorektný. Remišová, ktorú kauza kompa katapultovala do centra politického diania, si cez médiá odkazovala obvinenia a invektívy s nominantom Smeru, vtedajším riaditeľom Vodohospodárskej výstavby Ladislavom Lazarom, ktorý zmluvu s Ponton City až na pätnásť rokov podpísal. Iba po posledných voľbách, keď sa zmenilo rozloženie politických síl, a teda aj obsadenie vedúcich pozícií vo vodohospodárskych štátnych podnikoch, k nej pridali dodatok, že ak z nového tendra vyjde prevádzkovateľ s lepšou ponukou, bude kompu prevádzkovať ten. Podľa Remišovej mala firma Ponton City za celé obdobie zarobiť 50 miliónov eur, Lazar však tvrdil, že suma mala byť nižšia.

Podľa agentúry SITA zmluvu uzatvorili na 25 miliónov plus DPH, teda na 30 miliónov eur. Faktom je, že kompa prevádzkovaná spoločnosťou Ponton City odvtedy už tretí rok premáva a obyvatelia dotknutých obcí sú s ňou podľa všetkého spokojní. Problém starej kompy spočíval v obmedzenej kapacite a tiež, že pri nepriaznivom počasí nepremávala. Keď prišlo veľa turistov, domáci sa na ňu nedostali. Nevyhovovala a 23 rokov bojovali o novú loď.

Po voľbách v roku 2016 sa teda karty rozdali nanovo a zelený rezort ovládol Most – Híd. Tak došlo aj k výmene šéfa Vodohospodárskej výstavby za nominanta Mostu Daniela Kvoceru. Podnik pod jeho vedením vypísal nový tender, ktorý teraz čelí podobným obvineniam zo zmanipulovania ako predchádzajúci. Tender na prevádzkovateľa tentoraz nevyhrala súkromná, ale štátna firma Slovenský vodohospodársky podnik, ktorú Kvocera v minulosti sám riadil. Anonymný zdroj redakciu Pravda upozornil, že teraz bol zas tender akoby šitý na mieru SVP. Anonym tiež tvrdí, že po novom tendri sa na Dunaj medzi Vojku a Kyselicu má vrátiť stará, nevyhovujúca, len vynovená kompa Christina.

SVP vyvíja snahu, Vojka by nič nemenila

Stále nie je jasné, aká kompa bude na Dunaji po septembri premávať. „V súčasnosti vyvíjame snahu na zabezpečenie optimálneho riešenia prepravy medzi obcami Vojka a Kyselica,“ uviedol pre Pravdu hovorca SVP Marián Bocák s dôvetkom, že „za SVP zatiaľ toľko“.

Kompa prevádzkovaná Ponton City zatiaľ premáva. „Naša spoločnosť si riadne plní zmluvné záväzky a už viac ako tri roky zabezpečuje premávku modernej kompy medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica. Naše ďalšie pôsobenie závisí od rozhodnutia Vodohospodárskej výstavby, š. p. Pokiaľ tento podnik zabezpečí pre túto prepravu adekvátnu loď s porovnateľnými alebo lepšími parametrami, spoločnosť Ponton City v tejto veci automaticky končí,“ uviedla pre Pravdu Ponton City. Spoločnosť zatiaľ nevie o tom, že by loď s podobnými parametrami a podobnou kapacitou pre takúto prepravu bola v širšom okolí k dispozícii. Tvrdí, že v Európe nemá nikto záujem poskytovať túto službu, "nakoľko je s tým spojená veľká zodpovednosť za životy a majetok ľudí pri preprave cez hlavný tok najväčšej európskej rieky“.

Bez ohľadu na prepojenia či spájanie s politickými stranami obyvatelia dotknutých obcí zatiaľ nevidia dôvod kompu prevádzkovanú firmou Ponton City meniť. Tvrdí to aspoň starosta Vojky nad Dunajom Donald Álló. „Nám je úplne jedno, kto tú kompu bude prevádzkovať. Keď nás oslovili asi pred tromi rokmi, aby sme sa vyjadrili k verejnému obstarávaniu, dali sme určité podmienky a na základe toho bola nová kompa zaobstaraná,“ vraví starosta. Po 23 rokoch sa im podarilo vybojovať si vyhovujúce plavidlo a klebety o návrate starej, 63-ročnej kompy ho teraz vydesili. Ako obyvateľ jednej z obcí, ktorým vodné dielo zasiahlo do života, sa na problém pozerá inak. „Keď niekto tvrdí, že je to drahé, tak musí zabezpečiť lacnejšie. Keď stavali vodné dielo, vyvlastnili nám pozemky za 30 halierov za štvorcový meter, a nikto sa nás nepýtal, či je to veľa, alebo málo,“ vraví. Jeho a ďalších obyvateľov preto vôbec nezaujíma, koľko bude prevádzka kompy stáť, štát im zatiaľ žiadnu satisfakciu za obmedzenie života neposkytol.

Pokiaľ ide o cenu, nezdá sa, že by prevádzka kompy mala byť po novom tendri lacnejšia. Rozdiel by mal byť však v tom, že peniaze za prevádzku nebudú plynúť na účet súkromnej firmy, ale štátnej. Podľa agentúry SITA zmluvná cena za prevádzku kompy Vojka nad Dunajom – Kyselica po výbere SVP predstavuje 1,99 milióna eur vrátane DPH na jeden rok. Podľa zmluvy s Ponton City to po prepočte vychádza na 2 milióny ročne vrátane DPH. SVP však tvrdí, že cena jednotlivých cyklov prepravy bude po novom tendri vychádzať lacnejšie, pričom zahŕňa aj sumu za pohotovosť, teda za čas, keď kompa nepremáva, ale je v pohotovosti – čiže od polnoci do 5.00 h. Remišová považuje za predražený aj nový tender a porovnáva ho s cenou za premávku starej kompy, tá však bola kapacitne nepostačujúca.

Čachre okolo starej lode

Okolo kompy, ktorá bude premávať medzi Vojkou a Kyselicou, sa objavili nové šumy. „SVP sa cez nový tender snaží kúpiť presne tú istú starú loď Christinu. A to aj napriek tomu, že jej kúpa od pochybnej realitnej kancelárie bola po prevalení pochybného tendra zrušená samotným ministrom Sólymosom. Z verejne dostupných informácií je zjavné, že kvôli Christine sa manipuluje už tretí tender v dvoch prepojených štátnych podnikoch envirorezortu. Snaha kompetentných dostať zastaranú holandskú loď na Dunaj za každú cenu je viac než podozrivá,“ upozornil Pravdu anonymný zdroj. Podľa neho je po preštudovaní výberových kritérií posledného tendra zjavné, že podmienky sú šité presne „na mieru starej dáme“. „Ak sa ju nepodarilo kúpiť vodohospodárom cez pokútnu realitku, možno sa to podarí cez inú narýchlo vzniknutú firmu. Pokojne aj schránkovú – napríklad holandskú, pretože tam Christina momentálne kotví,“ tvrdí anonym.

Naráža na informácie z júna tohto roka. Podľa nich Slovenskému vodohospodárskemu podniku (SVP) ponúkala prerobenú pôvodnú kompu, vyrobenú v roku 1955, za milión eur čudná realitka. Minister László Sólymos vtedy tender zrušil, pretože kontrolóri rezortu „našli v súťaži pochybenia“. Nespresnil, aké. V súťaži vtedy uspela firma TU reality Vrútky, ktorá však predtým s loďami nikdy neobchodovala. Realitka pritom súťažila v tendri sama, žiadna lodenica sa do tendra neprihlásila. Okrem toho, realitka počas tendra zmenila majiteľa aj názov, premenovala sa na Rtech Slovakia a bývalý vlastník tvrdil, že sa stal obeťou podvodu, pretože žiadnu cenovú ponuku na kompu nedával. No na dokumentoch pre štát figurovalo jeho meno. Podivným prípadom sa zaoberala aj polícia. Sólymos chcel, aby zákazku preveril tiež Úrad pre verejné obstarávanie, SVP však obchod s pochybnou realitkou radšej rýchlo zrušil.

Zdroj uvádza aj konkrétne parametre nového tendra, ktoré podľa neho spĺňa práve stará kompa. Napríklad vek motorov má „váhavosť až 30 percent, zjavne z dôvodu, že motory Christiny boli nedávno menené“. Celkový výkon motorov vyjadrený v KW „má váhovosť 10 percent“, čo vraj v praxi znamená, že vo výbere uprednostnia plavidlo s výkonom vyšším, ako je potrebné na prevádzku, a teda aj vyššou spotrebou. „Loď s nižším, ale dostatočným výkonom bude automaticky diskriminovaná aj napriek tomu, že má nižšiu spotrebu, a teda by zabezpečila nižšie náklady na prevádzku,“ uvádza zdroj.

Ladislav Lazar zo strany Smer, ktorý ešte ako šéf Vodohospodárskej výstavby podpísal zmluvu s Ponton City, v rozhovore pre Plus 7 dní už po svojom odvolaní z pozície riaditeľa tvrdil: „Viete, ja by som to nechcel prevádzkovať, nechcel by som mať tú zodpovednosť. Dunaj je najväčšia rieka v Európe, obzvlášť v prívodnom kanáli je prúd ešte väčší. Keby tam k niečomu došlo, škody by boli obrovské. Pred mesiacom a pol sa v Česku potopila kompa. Na jazere, kde nie je prúd a kde vás nekrižujú lode na medzinárodnej plavebnej ceste,“ povedal. Doplnil, že o súťaž na prevádzku kompy prejavili záujem len tri spoločnosti. „Prejavenie záujmu pritom znamená, že zašlete mail. To nie je zložitý ani finančne náročný úkon. Napriek tomu boli len tri,“ podotkol.