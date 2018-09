Guvernér NBS nevylúčil, že by z postu mohol odísť skôr

Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Makúch nevylúčil, že by mohol zo svojho postu odísť skôr, ako mu vyprší funkčné obdobie. Odmieta však medializované informácie, že by tak mohol urobiť kvôli svojmu zdraviu alebo profesionálnemu vyhoreniu. Nepotvrdil zatiaľ špekulácie, že by ho mohol nahradiť minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), i keď ho považuje za skúseného odborníka.

O možnej výmene na poste guvernéra sa špekuluje už niekoľko mesiacov. Viaceré zverejnené mediálne informácie však Makúch označil za vykonštruované. Okrem toho upozornil, že jeho funkčné obdobie mu skončí až v roku 2021. Ak by sa však rozhodol odísť z funkcie predčasne, prvá by o tom vedela Banková rada NBS. „Zatiaľ platí, že mám mandát do roku 2021. Keď sa niečo zmení, prvý, kto to bude vedieť, bude Banková rada NBS,“ skonštatoval na stretnutí s novinármi vo Vysokých Tatrách Makúch.

Pripustil však, že sa zamýšľa nad tým, či by ešte súčasný parlament nemal voliť nového guvernéra. Obáva sa totiž o stabilitu politického prostredia v budúcnosti. „Aby sa NBS nedostala do politických sporov, uvažujem, či nie je lepšie pre centrálnu banku, aby tam bol stabilný guvernér. To si musím ešte ujasniť. Je to moja osobná zodpovednosť voči NBS,“ uviedol Makúch.

Má totiž pochybnosti o reprezentatív­nosti budúceho parlamentu, čo môže podľa neho viesť k politickej nestabilite a predčasným voľbám. „Môže mať problém vôbec niekoho zvoliť a toto je otázka, či pre NBS nebude lepšie, keď tam bude guvernér, ktorý príde ešte pred voľbami a nebude vystavený týmto politickým tlakom. Nezávislosť banky tým bude posilnená. Alebo sa bude robiť voľba v roku 2021, keď to prostredie môže byť veľmi hektické,“ povedal Makúch.

O týchto úvahách však s nikým zatiaľ nehovoril, ani s Kažimírom. Súčasného ministra financií však považuje za skúseného odborníka. „Bol by dobrým guvernérom. Má veľké medzinárodné skúsenosti aj z Ecofinu. Je to veľká škola diplomacie. Má skúsenosť, ktorú nikto z nás nemal. To, že nerobil v centrálnej banke, nie je až taký deficit, lebo v Ecofine sa prerokúvajú všetky menové veci,“ myslí si Makúch.

Je možné, že Kažimírov odchod z funkcie si želajú iní, nie on sám. „Je otázne, či by v tomto krátkom čase bolo možné dať tam ministra, ktorý by bol schopný rovnako relevantne dodržiavať pravidlá paktu stability a rastu a ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Bola by škoda keby Smer-SD o jedného z mála čestných ľudí prišiel,“ hovorí Makúch.

Podľa neho by tiež do budúcnosti stálo za to zamyslieť sa nad zmenou spôsobu ustanovovania guvernérov. „Možno by bolo dobré, keby to bolo v rámci eurozóny nejakým spôsobom unifikované. Možno by prispelo k väčšej nezávislosti guvernérov, keby vplyv na voľbu mala aj Európska centrálna banka (ECB),“ podotkol Makúch.

Zároveň odmietol viaceré medializované informácie, ako napríklad, že zvolenie do funkcie „zobchodoval“. Tiež sa vyhradil voči spolitizovaniu NBS predsedom Smeru-SD Robertom Ficom, keď prvýkrát uviedol, že kreslo viceguvernéra patrí opozícii. „Guvernér NBS tiež nie je politická funkcia, politický je len spôsob jeho nominovania, a tým jeho politikum končí. Politizácia centrálnej banky je nabúraním jej nezávislosti. A keby šiel na túto pozíciu hocikto, nemôže ju vykonávať ako politickú funkciu, lebo by to zle skončilo,“ tvrdí Makúch.

Tiež ho mrzia informácie o jeho veku a zdravotnom stave, ktoré sa v súvislosti s jeho možným odchodom v médiách spomínajú. „Veľa guvernérov je odo mňa starších a končia po sedemdesiatke,“ podotkol s tým, že sa necíti byť ani profesionálne unavený. Médiá ho kritizovali aj za nedostatočné vyjadrovanie sa na pôde ECB či nedostatočné vyjadrovanie sa k ekonomike SR. Makúch však uviedol, že sa na pôde ECB vyjadruje vtedy, keď je to potrebné. „Keď je k čomu, vždy sa vyjadrím, ale nepatrím medzi tých, aby som rečnil len preto, aby som mal čiarku,“ upozornil Makúch.

Do budúcnosti sa zamýšľa pokračovať v pôsobení na akademickej pôde. „Na školu sa celkom teším, chcem ešte niečo odovzdať študentom,“ dodal Makúch.