Číňania môžu narobiť problémy americkým firmám v Číne

Čína by mohla narušiť aktivity amerických firiem zavedením "kontroly vývozu," ak bude potrebovať zlepšiť svoju pozíciu v eskalujúcom obchodnom spore s USA. Uviedol to cez víkend na ekonomickom fóre bývalý čínsky minister financií Lou Ťi-wej.

Vyjadrenia bývalého ministra, ktoré zverejnili viaceré čínske médiá, prichádzajú krátko po tom, ako sa mnohé americké firmy sťažovali, že začínajú mať v Číne problémy. Poukázali na zvýšenú aktivitu čínskych regulačných úradov, okrem iného zaznamenávajú stále častejšie inšpekcie, napríklad v oblasti dodržiavania ochrany životného prostredia.

Americká administratíva pozvala zástupcov čínskej vlády na ďalšie rokovania o obchode, zároveň však americké médiá priniesli informácie, že už v pondelok by prezident Donald Trump mohol oznámiť uvalenie nových ciel na čínsky tovar, a to v ročnej hodnote 200 miliárd USD (171,10 miliardy eur). Trump sa navyše vyhráža uvalením ciel aj na ďalšie výrobky v hodnote 267 miliárd USD, čo by znamenalo zavedenie ciel prakticky na všetok tovar, ktorý Čína do USA ročne vyváža.

Peking by už v takom prípade šancu na adekvátne odvetné clá nemal, keďže Američania tovar v takom objeme do Číny nevyvážajú. Ako však informovali čínske médiá, Lou Ťi-wej uviedol, že Peking by mohol narušiť dodávateľský reťazec amerických firiem obmedzením ich exportu z Číny. Médiá nezverejnili, či by podľa bývalého ministra malo ísť o konkrétne produkty alebo jednotlivé sektory.