Sociálna poisťovňa by mala mať 600-miliónový prebytok

Ako sa uvádza v správe o hospodárení poisťovne za január až júl tohto roka, bez zohľadnenia prebytku za vlaňajšok by SP vykázala ku koncu tohto roka prebytok 43,7 mil. eur.

Celkové príjmy SP by mali za tento rok dosiahnuť takmer 8,7 mld. eur. Od ekonomicky aktívnych osôb by poisťovňa mala dostať 7,35 mld. eur, čo je oproti plánu viac o 135,8 mil. eur. O 201,1 mil. eur viac by mala poisťovňa za tento rok v porovnaní s rozpočtovanou sumou zinkasovať z dlžného poistného, keď by mala od dlžníkov vybrať 410,6 mil. eur. Vyššie, ako pôvodne očakávané príjmy poisťovne z dlžného poistného súvisia s postúpením pohľadávok na poistnom voči zdravotníckym zariadeniam na vymáhanie spoločnosti Debitum, a.s., a to v súlade s koncepciou oddlženia zdravotníckych zariadení.

„V zmysle zmlúv o postúpení pohľadávok zaplatila spoločnosť Debitum, a.s. odplatu za postúpenie pohľadávok Sociálnej poisťovni v júli 2018 v celkovej výške 187,219 mil. eur,“ uvádza sa v správe o hospodárení poisťovne. Zo sankcií má mať poisťovňa za tento rok príjmy vo výške 16,5 mil. eur, čo je približne na úrovni plánovanej sumy.

Výdavky poisťovne za tento rok by mali predstavovať takmer 8,09 mld. eur, čo je v porovnaní s plánom viac o 96,6 mil. eur. Postarať by sa mal o to najmä správny fond poisťovne, ktorého príjmy by mali byť oproti plánu vyššie o 52,7 mil. eur, keď by mali dosiahnuť 160,6 mil. eur. Výdavky fondu starobného poistenia by mali oproti rozpočtovanej sume stúpnuť o 38,2 mil. eur na 6,13 mld. eur. Fond nemocenského poistenia by mal za tento rok vykázať výdavky v sume 631,6 mil. eur, oproti plánu by to malo byť viac o 27,4 mil. eur.