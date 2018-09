Trump je nespokojný s Čínou, chystá pre ňu ďalšie clá

Kudlow v rozhovore pre CNBC uviedol, že Trump signalizoval zavedenie ciel na čínske tovary v hodnote 200 miliárd USD (171,36 miliardy eur). „Nie je spokojný s rozhovormi s Čínou o tom. Myslím si, že čoskoro príde oznámenie,“ uviedol Kudlow o nových clách.

Podľa Kudlowa sú Spojené štáty pripravené rokovať kedykoľvek, keď bude Čína pripravená na seriózne diskusie o znížení ciel a odstránení necolných bariér. „Sme pripravení rokovať a hovoriť s Čínou kedykoľvek, keď bude pripravená na seriózne a reálne rokovania smerujúce k voľnému obchodu, aby sa znížili clá a necolné bariéry, aby sa otvorili trhy, aby sa umožnilo najkonkurenci­eschopnejšej ekonomike na svete, našej ekonomike, exportovať oveľa viac tovarov a služieb do Číny,“ povedal Kudlow na stretnutí Economic Club of New York.