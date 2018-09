Trump stupňuje tlak na Čínu, preclí tovar za 200 miliárd USD

Čína už skôr uviedla, že má pre prípad zavedenia nových amerických ciel pripravená odvetné opatrenia.

Trump pritom v pondelkovom vyhlásení varoval pred čínskym odvetnými akciami najmä voči americkej poľnohospodárskej výrobe alebo priemyselnému tovaru. Washington podľa neho „okamžite zaháji fázu tri“, čo sú ďalšie clá, ktorá by sa týkali tovar za 267 miliárd dolárov. To by znamenalo, že by novým clám podliehal takmer všetok čínsky dovoz do USA.

Spojené štáty začali obchodnú vojnu s Čínou začiatkom júla zavedením 25-percentných ciel na dovoz čínskeho tovaru v hodnote 34 miliárd dolárov ročne. V auguste sa tento objem zvýšil zhruba na 50 miliárd dolárov. Čína v odvete zaviedla clá v rovnakej výške na rovnaký objem amerických výrobkov.

Podľa spravodajského serveru BBC News sa najnovšie opatrenie dotkne viac ako 5000 položiek vrátane dámskych kabeliek, ryže a textilu. Do konca tohto roka by sa clá mala zvýšiť na 25 percent.

Biely dom sa pomocou ciel snaží vytvoriť tlak na Peking, aby znížil prebytok Číny v obchodovaní so Spojenými štátmi. Clá sú tiež reakciou na údajné krádeže duševného vlastníctva amerických podnikov.