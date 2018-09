USA a Čína spolu nehovoria. Peking ruší obchodné rokovania

Čína zrušila obchodné rozhovory so Spojenými štátmi, ktoré sa mali uskutočniť počas nasledujúcich dní. Informoval o tom denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. Podľa denníka sa tak zhoršujú vyhliadky na vyriešenie obchodných sporov medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.