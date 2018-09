Juncker: Platiť dolármi v rámci Európskej únie je absurdné

Chcel by dosiahnuť, aby členovia EÚ v budúcnosti platili eurom aj svojim dodávateľom ropy a plynu. Uvádza sa to v analýze, ktorú v minulých dňoch uverejnil nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

V budúcom roku bude mať euro za sebou 20-ročnú históriu. Euro je už spoločná mena 19 členov EÚ a 20. by sa mohlo stať v prvej polovici nasledujúceho desaťročia Bulharsko.

Napriek menším i väčším krízam sa táto európska mena stala významným faktorom globálneho finančného sektora. Po druhej svetovej vojne sa to nepodarilo ani britskej libre, ani (západonemeckej) D-marke, či francúzskemu a švajčiarskemu franku. Dokonca aj v krajinách EÚ, ktoré sa z rozličných dôvodov zdráhajú vstúpiť do eurozóny, sa euro občas používa ako alternatívny platobný prostriedok.

Význam eura vo svetovom platobnom systéme je v porovnaní s americkým dolárom (USD) stále veľmi malý. Účty za dôležité suroviny, akou je ropa, sa vyrovnávajú v dolároch cez americké banky. Ešte stále sa 60 % svetového obchodu uskutočňuje v dolároch. Kórejská republika, Kanada, Japonsko a Austrália napríklad platia svoje importy z vyše 80 % USD. Zistila to ekonómka Gita Gopinathová.

Najväčšie a veľké svetové banky si vytvárajú menové rezervy predovšetkým v americkej mene. S touto situáciou boli krajiny i firmy dlhé roky veľmi spokojné. V poslednom čase však rastie s ňou nespokojnosť. Objavujú sa verejné úvahy, že na tom treba niečo zmeniť. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas nedávno povedal, že sa Európa musí stáť od Ameriky nezávislejšou – a to platí aj na jej menu a medzinárodný platobný mechanizmus. Dôvodom pre zmenu je agresívnejší postup americkej vlády pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Už dávno pred príchodom Trumpa do Bieleho domu si druhá najsilnejšia svetová ekonomika vytýčila cieľ zvýšiť význam národnej meny, jüanu, v medzinárodnom obchode. Iné krajiny k zámeru Pekingu prispievajú tým, že mu platia za dodávky surovín v čínskej mene. A Trumpova politika k tomu teraz prispieva.

V prospech spoločnej meny eurozóny agituje aj šéf EK Juncker. Aby sa stalo euro dôležitejšou svetovou rezervnou menou, podľa neho sa euro musí stať tvárou a nástrojom novej európskej suverenity. Juncker to uviedol začiatkom septembra v prejave v Európskom parlamente. „Nedáva to vôbec zmysel, ak sa 80 % energetického importu (ide ročne o 300 miliárd eur ) platí v dolároch. Pritom do Európy prichádzajú z USA len 2 % nosičov energie,“ konkretizoval.

„Tak isto je absurdné, keď európske podniky platia za lietadlá vyrobené v Únii dolármi a nie eurami," uviedol šéf EK aj ďalší príklad.

Ak chcú Európania v dlhšom horizonte zvýšiť význam spoločnej meny ako uznávaného a využívaného medzinárodného platidla, musia mnohé zmeniť. Európsky finančný trh sa musí stať predovšetkým členitejším, hlbším, pevnejším, celkom voľným a prístupnejším. Cudzinci musia mať možnosť, aby naň mohli vstupovať s vysokými sumami a rovnako z neho aj vystupovať. Pre oblasť surovín bude dôležité, aby v Európe fungovala surovinová burza, aby sa v eurách účtovali na nej uzatvorené terminované kontrakty. Ceny dôležitých druhov ropy, severomorskej Brent a ľahkej americkej ropy WTI, sa stále uvádzajú len v dolároch.

EÚ nemôže zabúdať ani na svoju vojenskú silu. Američania ju majú a Číňania ju budujú. Napokon sa menová únia, na rozdiel od minulých rokov, musí nachádzať v takom stave, že sa už nemôžu opakovať pochybnosti o jej pretrvaní. Treba vidieť a doceniť, že také pochybnosti nikto neuvádza pri pohľade na Spojené štáty alebo Čínu. Vo výbornom stave však musí byť aj hospodárska a menová únia. „Bez toho nám chýbajú dôveryhodné argumenty na zvýšenie medzinárodnej vážnosti eura," zdôraznil Juncker v Európskom parlamente.