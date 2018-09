Švajčiari v referende odmietli zvýšenie ochrany domácich farmárov

Z odhadov švajčiarskej rozhlasovej a televíznej spoločnosti SRF vyplýva, že v nedeľňajšom referende 64 percent voličov odmietlo iniciatívu požadujúcu, aby vláda podporovala environmentálne zdravú, voči zvieratám priateľskú a spravodlivú produkciu potravín. Schválenie iniciatívy by mohlo znamenať, že švajčiarski inšpektori by museli cestovať do zahraničia, aby kontrolovali plnenie požiadaviek.

Druhý návrh nazvaný „Potravinová nezávislosť“ žiadal podporu platov farmárov. Podľa odhadu SRF ho odmietlo 71 percent voličov.