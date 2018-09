Nitra zachráni Jaguar z britskej tragédie

Okrem vysokých nákladov a neistoty z očakávaného brexitu vláda hodila podniku pod nohy aj ďalšie polená. Obmedzenia pre diesle v Anglicku spôsobili, že Jaguaru tento rok spadol predaj naftových áut o tretinu a od októbra aj preto obmedzí výrobu v meste Castle Bromwich.

Jaguar za to čelí nevôli miestnych politikov. Tá sa ešte vystupňovala po tom, čo šéf koncernu Ralf Speth uviedol, že pre spoločnosť je už v súčasnosti atraktívnejšie vyrábať automobily v zahraničí. Konzervatívny politik a podporovateľ brexitu Bernard Jenkin následne obvinil Spetha, že si pri vyjadreniach o výhodách produkcie v cudzine vymýšľa.

Speth svojím vyjadrením aj na domácej pôde nepriamo podporil rozhodnutie umiestniť výrobu v Nitre. Podľa informácií Pravdy chce investor v Nitre začať tak skoro, ako je to len možné. Stanovil si šibeničné termíny spustenia nového závodu. Pôvodne totiž Jaguar oznámil, že výroba odštartuje 3. septembra. Tento termín sa však napokon nepodarilo dodržať, a vozidlá určené na predaj by mohli začať z výrobných liniek schádzať približne o mesiac.

"Výstavba nitrianskeho závodu prebieha podľa plánu. Začiatok výroby je naplánovaný na jeseň tohto roka. Ako súčasť príprav na uvedenie do prevádzky a na zabezpečenie čo najvyššej kvality vozidiel pre našich zákazníkov vyrábame skúšobné vozidlá,“ povedala pre denník Pravda hovorkyňa nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover Alexandra Sabolová.

Vedeniu slovenského závodu dávajú za pravdu aj odborári. Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko tvrdia, že v prípade nespustenia výroby začiatkom septembra ide o klasický sklz, ktorý nijako nesúvisí s dianím v automobilovom priemysle ako takom.

Mesačný sklz nábehu výroby neovplyvnil ani makroekonomickú prognózu rastu ekonomiky Slovenska. "Uvedené zdržanie zatiaľ nijako neovplyvnilo prognózu, keďže väčšina vplyvu JLR v roku 2018 vchádza do prognózy formou investície, teda cez výstavbu závodu a dovoz strojov. Až v roku 2019 počíta prognóza so signifikantným nárastom produkcie automobilov v JLR, čo do prognózy vchádza cez export tovarov,“ informuje tlačový odbor ministerstva financií. Inštitút finančnej politiky pri rezorte financií počíta vo svojej najnovšej makroprognóze, ktorú zverejnil vo štvrtok, so 4,1-percentným tempom rastu na tento rok a so 4,5-percentným na ten budúci. Oproti tej júnovej sa tak prognózovaný rast nezmenil.

Britsko-indický koncern ponúka na Slovensku svojim zamestnancom mzdu vo výške od 900 do 1 800 eur mesačne. "Priemerná mzda pozostáva z mesačného platu, príplatku za dopravu, príplatku za zručnosti, mesačného bonusu a trinásteho platu,“ povedala Sabolová. Fabrika svojim zamestnancom ponúka rôzne benefity vo výške až 300 eur. Peniaze môžu použiť na doplnkové dôchodkové, úrazové alebo životné poistenie.

Pracovný trh v okolí Nitry je napätý. Neďaleko fabriky JLR pri Seredi začalo fungovať centrum reverznej logistiky spoločnosti Amazon. Koncern PSA má závod na výrobu automobilov pri Trnave. Nezamestnanosť v Nitrianskom okrese sa aktuálne pohybuje na úrovni 2,54 percenta. Na úrade práce je dostupných približne 2 100 nezames­tnaných. JLR vytvoril 1 400 nových pracovných miest.

Zatiaľ sa nenaplnili obavy, že v nitrianskom závode Jaguar Land Rover nebude mať kto pracovať a zahraničný investor bude musieť najímať najmä Srbov alebo Rumunov. Až 97 percent všetkých zamestnancov tvoria Slováci. "Zvyšné tri percentá predstavujú zahraniční kolegovia, ktorí nám pomáhajú rozbiehať procesy,“ povedala Sabolová.

Sabolová tvrdí, že v rámci 1 400 zamestnancov našli 12 percent práve z radov nezamestnaných. Automobilka aj pár týždňov pred spustením výroby prijíma nových zamestnancov. Včera mal investor v Nitre otvorených ešte 57 voľných pracovných miest. Koncern hľadá ľudí na výrobné, logistické a iné pozície. Žiadaní sú operátori výroby, kvalifikovaní robotníci a administratívni pracovníci.

Automobilku trápi aj brexit

Veľká Británia zápasí s hroziacimi problémami, ktoré vyplývajú z blížiaceho sa brexitu. Libra sa voči doláru oslabuje. Dôvodom sú obavy z toho, že Británia opustí Európsku úniu bez dohody, ktorá by upravovala budúce ekonomické vzťahy.

Britský automobilový priemysel by v takom prípade utrpel veľké škody. Podľa britského združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT) môže brexit bez dohody pre automobilový priemysel znamenať clá vo výške minimálne 5,7 miliardy eur. "Naše odvetvie je úzko prepojené na obidvoch stranách Lamanšského prielivu, preto sa snažíme, aby vyjednávači uznali potreby celého európskeho automobilového priemyslu a konali rýchlo, aby sa predišlo prerušeniu výroby a škodám,“ informoval vo svojom vyhlásení Mike Hawes, výkonný riaditeľ SMMT.

Podľa SMMT pre fabriky vo Veľkej Británii denne priváža komponenty až 1 100 nákladných automobilov. Zavedenie 10-percentných colných sadzieb by zvýšilo ceny automobilov vyrábaných vo Veľkej Británii a predávaných v únii o 3 000 eur v prípade, že by bolo clo v plnej miere prenesené na zákazníkov. Náklady na autá vyrábané v únii a dovážané do Británie by podľa SMMT stúpli o 1 700 eur.

O diesle nie je záujem

Jaguar Land Rover vo Veľkej Británii predáva najviac vozidiel s naftovými motormi. Práve tie sa v posledných rokoch stali politicky nežiaducimi. Ich predaje z roka na rok klesajú. Napriek tomu dané pohonné jednotky dosahujú vyššiu účinnosť ako benzínové agregáty. Automobilky a ich zákazníci stoja pred hrozbami možných zákazov naftových motorov. Zákazníci preto siahajú radšej po benzínových pohonných jednotkách a klesá odbyt motorov, do ktorých výrobcovia v posledných rokoch investovali stovky miliónov eur.

Ralf Speth v minulosti varoval, že zlá dohoda o brexite môže stáť automobilový priemysel desaťtisíce pracovných miest, pričom je ohrozená aj samotná produkcia firmy. Obmedzovanie naftových motorov môže automobilový priemysel stáť ďalších niekoľko tisíc pracovných miest.

Pokles záujmu o naftové pohonné jednotky má pre JLR veľký dosah. Vo Veľkej Británii je až 90 percent všetkých predaných vozidiel vybavených práve agregátom spaľujúcim naftu. V rámci celosvetového meradla má naftový motor 45 percent modelov predávaných pod značkami Jaguar a Land Rover. Len v tomto roku klesol predaj áut s naftovými motormi vo Veľkej Británii o 30 percent.

Naftové motory sa stali v Európe neželanými po prevalení škandálu koncernu Volkswagen. V septembri 2015 na verejnosť prenikli informácie, že nemecký koncern do svojich naftových motorov montoval sporný softvér, ktorý upravoval správanie pohonnej jednotky počas emisných testov. Softvér malo celosvetovo 11 miliónov áut.

Európska únia pristúpila ku skoršiemu nástupu nového testovacieho emisného cyklu s názvom WLTP (World-harmonized Light-duty Vehicles Test Procedure), ktorý nahradil NEDC (New European Driving Cycle). Rovnako sa od septembra zaviedli emisné testy v reálnych podmienkach. Spolu s testami sa mení aj emisná norma Euro 6b na Euro 6c, resp. Euro 6d-Temp. Automobilky, ktoré majú širokú ponuku kombinácií prevodoviek a motorov, majú problémy s homologizáciou celého svojho portfólia. Preto sú niektoré menej žiadané modely vybraných automobiliek nedostupné a do predaja budú nabiehať postupne.