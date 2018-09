Hypotéky lacnejú naposledy

S príchodom jesene čaká Slovensko posledné razantné znižovanie mesačných splátok hypoték za posledné roky. Na úroky od jedného percenta sa ľudia budú môcť spoľahnúť do jari budúceho roka. Potom by mali úroky začať pozvoľna rásť. Skončí sa tak takmer desaťročné pokrízové obdobie, počas ktorého úroky klesali.

Nízke úroky prajú výstavbe a kúpe bytov či spotrebného tovaru na úver. Zároveň sa však zvýšili ceny nehnuteľností, často na neprimerané úrovne. Mnoho ľudí sa zadlžilo na niekoľko rokov dopredu, s rizikom, či v prípade rastu úrokov a príchodu krízy budú schopní úver splácať. Makroekonómovia však varujú, že nízke úroky nemôžu trvať večne, keďže ekonomiky sa prehrievajú. Investuje a vyrába sa príliš veľa, firmám už chýbajú ľudia. Príliš veľa peňazí v obehu by mohlo neskôr vyvolať prudký rast cien.

V krajinách používajúcich spoločnú menu euro sa preto pomaly, ale isto končí historické tlačenie eur. Európska centrálna banka posledných 15 miliárd eur vytlačí v decembri tohto roka. „So zachovaním nízkych úrokových sadzieb počítame minimálne do leta budúceho roku,“ povedal šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi. Zmena príde, ale nemá byť dramatická.

Dvíhanie úrokov má byť pomalé. Dnes je základná úroková sadzba na rovnej nule. V prípade dobrého ekonomického vývoja môže na úroveň troch percent stúpnuť až okolo roka 2023. „V každom prípade sa klientom bánk aktuálne oplatí fixovať nízke úrokové sadzby na čo najdlhšiu dobu,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný kompas Maroš Ovčarik. V súčasnosti je priemerný úrok hypotéky fixovaný od jedného do piatich rokov vo výške 1,53 percenta. Pri takomto vysokom úroku má 30-ročná hypotéka vo výške 100-tisíc eur mesačnú splátku 347 eur. Ak by bol rovnaký úver úročený tromi percentami, mesačná splátka stúpne na 422 eur. V tomto prípade prichádzajúce zvyšovanie úrokov môže splátku hypotéky mesačne zdražiť o 75 eur a ročne o 900 eur.

Hypotéky majú nemennú úrokovú sadzbu len počas dohodnutej doby fixácie a klienti domácich bánk si väčšinou volia tri roky. Po uplynutí tohto obdobia sa menia úroky a ich výška závisí od základnej sadzby Európskej centrálnej banky.

Hypotéky zlacní jedine úroková vojna

Práve koniec fixácie úrokovej sadzby môže priniesť poslednú vlnu zlacňovania úverov. „V druhom kvartáli 2016 bolo uzavretých veľa súčasných úverových zmlúv. Ak boli uzavreté s fixom na tri roky, bude sa blížiť ich výročie,“ povedal analytik Tatra banky Tibor Lörincz. Veľké množstvo voľných klientov môže niektorú z bánk motivovať do vypovedania poslednej úrokovej vojny. Ľudia totiž v deň ukončenia fixácie úrokovej sadzby môžu preniesť hypotéku z jednej banky do druhej bez zaplatenia sankčných poplatkov. V iný deň môže byť sankčný poplatok až vo výške jedného percenta z prenesenej sumy. Napríklad pri hypotéke vo výške 100-tisíc eur môže dosiahnuť až tisíc eur.

Možnosť získania nových klientov však môže niektorú súkromnú banku motivovať k razantnejšiemu znižovaniu úrokov. V súčasnosti sa najnižšie úroky pri hypotékach pohybujú okolo úrovne jedného percenta. Pár finančných domov síce ponúka aj nižšie úroky, ktoré sú však poskytnuté jedine v prípade platenia drahej poistky. Tlačenie peňazí prekvapujúco nedokázalo na Slovensku výrazne zlacniť spotrebné úvery. Pôžičky slúžiace na kúpu auta, nábytku, luxusnej dovolenky sa aktuálne predávajú za ročný úrok priemerne vo výške 9,71 percenta a k výraznému zlacneniu v najbližších mesiacoch pravdepodobne nepríde.

Európska centrálna banka tlačenie peňazí odštartovala v marci 2015 a skončenie je naplánované na december 2018. Za ten čas sa v 19 ekonomikách používajúcich spoločnú menu euro objavilo až 2,5 bilióna nových peňazí. Úroky v Európe postupne klesajú od roku 2009.

Odvrátenou stranou lacných peňazí je rýchly rast cien nehnuteľností v priemyselne rozvinutých častiach Slovenska. Najrýchlejšie stúpali ceny v Bratislave, kde sa ešte pred šiestimi rokmi dal kúpiť starší 3-izbový byt za 89-tisíc eur. Aktuálne sa podobná nehnuteľnosť v mestskej časti Karlova Ves predáva za 135-tisíc eur. Vysoké ceny v kombinácií s prudkým zadlžovaním Slovákov môžu o pár rokov narobiť obrovské problémy. Slováci totiž ešte nikdy neboli vystavení vplyvu zvyšovania mesačných splátok hypoték a v najbližších rokoch sa tejto zmene finančného trhu nevyhnú.

Národná banka Slovenska sa prudký rast dlhov snaží spomaliť sprísňovaním poskytovania hypoték. V súčasnosti väčšina ľudí môže dostať hypotéku maximálne vo výške 90 percent z ceny kupovanej nehnuteľnosti. Zároveň s príchodom nového roka sa tento pomer zníži na 80 percent. V budúcom roku budú môcť banky poskytnúť väčšine ľudí na kúpu nehnuteľnosti v hodnote 100-tisíc eur maximálne osemdesiattisícovú hypotéku. Zároveň už dnes môžu byť celkové dlhy ľudí maximálne vo výške 8-násobku ich ročného príjmu. Napríklad zamestnanec s mesačným príjmom 800 eur v čistom si môže požičať maximálne 76 800 eur. Sprísňovanie úverov sa začalo diať po tom, čo si Slováci len počas minulého roka od súkromných bánk požičali 3,76 miliardy eur.

Príprava na rast úrokov

Finančné domy už túto jeseň začínajú postupne dvíhať úrokové sadzby na sporiacich produktoch. Pri ročných termínovaných vkladoch je aktuálne priemerná úroková sadzba vo výške 0,59 percenta. Sadzby nachádzajúce sa nad súčasným priemerom ponúkajú ľuďom hlavne menšie banky, ktoré sa prostredníctvom vyšších úrokov snažia získať viac klientov. Naopak, finančné domy si práve vďaka dostatku klientov môžu dovoliť ľuďom ponúkať menšie zhodnocovanie vložených peňazí.

V prichádzajúcich jesenných akciách sa na zvyšovanie úrokov z vkladov plánujú zamerať aj väčšie finančné domy. „Banka po dlhšom období pripravila jesennú kampaň zameranú na depozitá,“ povedala hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová. Tento finančný dom aktuálne ľuďom ponúka sporiaci účet s ročným úrokom vo výške 0,4 percenta, ktorý môže stúpnuť až na 0,6 percenta v prípade, ak má klient vo VÚB banke aj hypotéku. V prípade oboch typov účtov sú úroky pripisované mesačne.

Ľuďom s úsporami banky tiež ponúkajú možnosť vložiť peniaze do podielových fondov. Tie v minulosti bežne dokázali zhodnotiť peniaze ľudí aj o viac ako desať percent za rok. Lenže akciové fondy nepretržite rastú už deväť rokov, a napríklad americký miliardár Ray Dalio povedal, že počíta s udržaním tohto trendu ešte najbližšie dva roky. Dalio je zakladateľom jedného z najväčších hedžových fondov na svete Bridgewater Associates, a o budúcom vývoji amerických akcií rozprával v televízií CNBC.

V roku 2021 tak investície do akcií môžu priniesť aj reálne straty. Navyše vložené peniaze v prípade krachu podielového fondu ľuďom nikto nevráti. To je obrovský rozdiel oproti bankovým účtom, termínovaným vkladom alebo vkladným knižkám. Pri nich Fond ochrany vkladov garantuje vyplatenie vložených peňazí až do sumy 100-tisíc eur, a táto výhoda platí pre všetky krajiny používajúce spoločnú menu euro. Ochrana vkladov je jedno z opatrení krajín eurozóny pred následkami dlhovej krízy. Tú v minulosti vyvolali neúmerným zadlžovaním sa krajiny ako Grécko či Taliansko. A práve tieto krajiny sú teraz citlivé na zvyšovanie úrokov a sú považované za rozbušku pre ďalší ekonomický vývoj na starom kontinente.