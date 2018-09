Nie je kompa, nie je zmluva. Štátna SVP žiadnu nezohnala

Štátnej firme sa nepodarilo zaobstarať si kompu, ktorá mala nahradiť dnes fungujúce plavidlo firmy Ponton City. Tá mala premávať len do konca septembra.

Vodohospodárska výstavba ako objednávateľ uzavrela so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) dohodu o ukončení zmluvy na zabezpečenie prepravy, nakoľko sa SVP do potrebného termínu (24.9.) nepodarilo zaobstarať technicky vhodné plavidlo (kompu), ktoré by premávalo medzi Vojkou nad Dunajom a Kyselicou (okres Dunajská Streda).

Ako pre TASR potvrdil hovorca SVP Marián Bocák, zmluva bola ukončená. „A to i napriek skutočnosti, že SVP vyhlásil viacero verejných obstarávaní na rekonštrukciu či kúpu plavidla. Do doterajších verejných obstarávaní sa buď nikto nezapojil, nedodal potrebné podklady, prípadne došlo k pochybnostiam o procese verejného obstarávania či k revíznym konaniam na Úrad pre verejné obstarávanie, ktoré stále prebiehajú,“ dodal.

Plavidlo si chcel SVP prenajať na dvanásť mesiacov, čo malo za úlohu štátnemu podniku získať dostatočný priestor na zaistenie trvalého riešenia. Išlo už v poradí o druhé verejné obstarávanie na kúpu kompy a zrušený tender na dočasný prenájom kompy, ktorý mal zabezpečiť minimalizáciu rizík súdnych sporov so súkromnou spoločnosťou, ktorá by v prípade nedodržania všetkých podmienok mohla štát žalovať až do výšky desiatok miliónov eur. Išlo tak o ďalší krok v úsilí zrušiť nevýhodnú zmluvu medzi Vodohospodárskou výstavbou (VV) a spoločnosťou Ponton City.

SVP podpísal zmluvu s VV začiatkom tohto roka. Oproti zmluve s Ponton City prináša výhodnejšie podmienky. Podmienkou uzavretej zmluvy s VV však bolo, aby SVP najneskôr do ôsmich mesiacov od podpisu začal kompu prevádzkovať.

Zmluva s firmou Ponton City sa mala skončiť koncom septembra. Starostovia v obciach v okolí Vodného diela Gabčíkovo sú znepokojení, pretože nevedia, čo bude s kompou ďalej. Prevádzka kompy zabezpečuje rýchlu dostupnosť do obcí pri Vodnom diele Gabčíkovo, aby nemuseli vodu kilometre obchádzať.

Otázku kompy v roku 2015 otvorila opozícia, ktorá kritizovala, že aj keď verejné obstarávanie stanovilo cenu za služby kompy na 15 rokov na 25 miliónov eur, v prípade drahšieho paliva by sa cena mohla vyšplhať na 75 miliónov eur. Vodohospodárska výstavba to v tom čase odmietla s tým, že verejné obstarávanie stanovilo maximálnu cenu.