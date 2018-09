Makúch: Kažimír by bol dobrým guvernérom NBS

„Moje funkčné obdobie je do roku 2021 a akékoľvek prípadné zmeny najprv oznámim bankovej rade,“ povedal v utorok Makúch. Špekulácie o jeho skoršom odchode sa ešte viac rozprúdili po tom, čo sám pripustil, že výsledok budúcich parlamentných volieb môže priniesť nestabilitu. Stať sa tak má v prípade, ak budúca vláda bude zložená z príliš veľa politických strán.

„Takáto situácia v minulosti v Belgicku spôsobila, že politici sa až dva roky nevedeli dohodnúť na mene nového guvernéra národnej banky. V Slovinsku zas musel guvernér odstúpiť práve pre príliš veľkú politickú nestabilitu,“ dodal Makúch. Ten tak naznačil, že podobný scenár by sa na Slovensku neopakoval, ak ešte súčasná vláda zvolí na čelo Národnej banky Slovenska terajšieho ministra financií. „Určite by to bol dobrý guvernér Národnej banky Slovenska,“ uviedol Makúch. Podľa neho nie je prekážkou politická minulosť Kažimíra.

Makúch pre agentúru TASR nedávno naznačil, že za zvažovaným odchodom Kažimíra do NBS a jeho odchodom z NBS sú ďalšie zákulisné ťahy. "Je otázne, či by v tomto krátkom čase bolo možné dať tam ministra, ktorý by bol schopný rovnako relevantne dodržiavať pravidlá paktu stability a rastu a ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Bola by škoda, keby Smer o jedného z mála čestných ľudí prišiel,“ povedal Makúch.