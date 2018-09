Bude aj na sociálne balíčky, štát získa viac z daní

Vďaka tomu môže kabinet uskutočniť plánované opatrenia, ako sú obedy pre žiakov zadarmo, zvýšenie daňového bonusu pre rodičov detí do šesť rokov, štátom podporované rekreačné poukazy či dotované 13. a 14. platy. Viac môžu rásť aj dôchodky a platy pre učiteľov a zdravotníkov. Udiať by sa tak malo súbežne so znižovaním deficitu verejných financií.

Inštitút finančnej politiky pri rezorte financií včera oznámil, že aktuálna daňová prognóza zvyšuje príjmy na rok 2018 o 560 miliónov eur, na rok 2019 o 493 miliónov eur, na rok 2020 o 625 miliónov eur a na rok 2021 o 654 miliónov eur. Ide o zmenu výberu daní oproti odhadom z júna 2018. Na ilustráciu: bezplatné obedy pre žiakov a zvýšenie daňového bonusu vyjdú spolu štátnu kasu ročne asi na 200 miliónov eur.

Zmena odhadu výberu daní je pomerne dynamická. Súvisí s tým, že na Slovensku razantne rastie zamestnanosť aj platy a z vyšších miezd inkasuje štátna kasa vyššie odvody aj dane. Popri tom sa zlepšuje výber dane z pridanej hodnoty, kde daniari za posledné roky prijali viaceré opatrenia v boji proti špekulantom. „Zatiaľ čo v roku 2018 pomáha najmä rastúca efektívnosť výberu, od roku 2019 významnejšie prispieva predpokladaný makroekonomický vývoj, najmä silnejší rast miezd. Lepšie príjmy pomáhajú v prvom rade samosprávam a Sociálnej poisťovni,“ konštatoval Inštitút finančnej politiky.

Sadzba DPH na väčšinu tovarov je na Slovensku 20 percent, ale daniari roky vyberajú daň na úrovni, ako keby sadzba bola nižšia. Ešte v roku 2012 sa efektívna daňová sadzba (EDS) odhadovala na úrovni 12 percent, ale zlepšením výberu DPH sa začala približovať k reálnej hodnote. „Efektívnu daňovú sadzbu DPH opätovne zvyšujeme na základe plnenia za prvý polrok. EDS pre DPH za prvý polrok prekonala predpoklady júnovej prognózy a zvyšujeme ju na 15,42 % pre celý horizont prognózy,“ dodal inštitút. „Pozitívne riziko pre úspešnosť výberu predstavuje pripravované online napojenie všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa,“ dodali analytici.

Štátna kasa aj ľudia profitujú z toho, že celkovo slovenská ekonomika v tomto roku rastie o 4 percentá HDP a v budúcom roku má rásť o 4,5 percenta. Priemerný plat v krajine má podľa poslednej prognózy Národnej banky Slovenska vzrásť tento rok o 6,2 percenta a za celý rok sa má dostať na 1¤013 eur v hrubom. Ďalšie dva roky majú mzdy rásť každoročne o takmer 7 percent.

Deficit verejných financií, ktorý sa premieta do dlhu, dosiahol vlani –1,07 percenta hrubého domáceho produktu a na tento rok vláda naplánovala schodok na úrovni –0,83 percenta (-743 mil. eur). Aký deficit naplánuje kabinet pre budúci rok, bude jasné onedlho po zverejnení návrhu rozpočtu verejnej správy. Do roku 2020 sa má deficit dostať na nulu. Opozícia kritizuje, že vláda mala už dávno hospodáriť s prebytkom. Kabinet oponuje, že sa chce cez balíčky podeliť o ekonomický rast krajiny.