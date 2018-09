Poslanci sa pozreli do Mochoviec, boli spokojní

Predsedníčka výboru Jana Kiššová po návšteve skonštatovala, že je spokojná. Poslanci podľa nej dostali odpovede na všetky otázky, ktoré ich zaujímali. „Nadobudla som pocit, že kontrola je tam mnohonásobná a že je dostatočná. V tejto fáze mi zostáva len veriť, že je to naozaj dostatočné,“ uviedla na brífingu Kiššová. O prípadných ďalších krokoch bude výbor diskutovať.

Ako povedala šéfka Úradu jadrového dozoru Marta Žiaková, každý podnet je vždy preverovaný. Medializované problémy podľa nej spôsobila najmä talianska firma, ktorá už dnes neexistuje.

„Keď sa kontrolovali práce po nej, ukázali sa tam značné nedostatky, preto Slovenské elektrárne pristúpili k úplnej kontrole zvarov, ktoré boli medializované, čiže skontrolovalo sa 100 % zvarov nanovo. Keďže niektorým zváračom chýbali osvedčenia, prišlo k vyrezaniu zvarov od týchto zváračov, ktoré sa preskúmali aj z hľadiska iných vlastností,“ uviedla Žiaková.

Zvýšenú pozornosť budú venovať všetkým systémom, ktorých sa zúčastňovala táto talianska firma. Aby sa situácia neopakovala, sprísnili Slovenské elektrárne kritériá výberu dodávateľov. „Väčšinový vlastník to možno vtedy v roku 2011 nedocenil, pretože pristupoval k tomu sekundáru ako ku klasickému sekundáru na elektrárňach, neuvedomujúc si, že sú tam systémy, ktoré majú vzťah k jadrovej bezpečnosti. Teraz sa to, bohužiaľ, držiteľovi povolenia vracia,“ skonštatovala Žiaková.

Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček reagoval, že dodatočné náklady, ktoré im vznikli, nemajú zatiaľ vyčíslené. Žiadať ich nemajú od koho, keďže firma je v konkurze. Podali však v tejto súvislosti podnet na políciu.

V súčasnosti je tretí blok jadrovej elektrárne dostavaný na 98 %. „V auguste sme úspešne zvládli studenú hydroskúšku, dnes sme v procese malej revízie, ktorá bude smerovať k začatiu teplej hydroskúšky. Tá by sa mala zrealizovať ešte koncom roka 2018,“ uviedol Strýček. Následne v prvom kvartáli 2019 bude zavezené jadrové palivo, v druhom kvartáli 2019 sa spustí komerčná prevádzka. U štvrtého bloku to bude o rok neskôr. „Na dostavbe dnes pracujú všetci česko-slovenskí odborníci, ktorí spúšťali Temelín, Dukovany, Bohunice a Mochovce 1 a 2. Verím, že tu máme ten najlepší tím, ktorý sme boli schopní spolu so zahraničnými odborníkmi dať dohromady,“ povedal Strýček.

Poslancov aj novinárov riaditeľ elektrární uistil, že dostavba Mochoviec je pod prísnym dohľadom Úradu jadrového dozoru aj medzinárodných inštitúcií. Za posledných päť rokov tu bolo desať návštev a revízií Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární a ďalšie sú v pláne. Zdôraznil, že bezpečnosť bola, je a bude prvoradou prioritou a nebudú akceptovať žiadne kompromisy.