Ceny ropy lámu štvorročné maximá

Aj slovenských motoristov tak čaká zvyšovanie cien benzínu a nafty. „Ceny pohonných hmôt sa v najbližších dvoch týždňoch zvýšia približne o 2 centy,“ povedal analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Podľa neho si kvôli prichádzajúcej zime viac priplatia hlavne vodiči tankujúci naftu. Ešte na začiatku minulého týždňa stál podľa Štatistického úradu SR liter 95-oktánového benzínu 1,42 eura a nafty 1,29 eura. Oproti tomu v úvode tohto roka boli ceny asi o desať centov na liter nižšie.

Za súčasným rastom cien ropy stojí hlavne zahraničná politika Spojených štátov amerických a ekonomické záujmy Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Americký prezident Donald Trump v utorok na pôde Organizácie Spojených národov kritizoval kartel OPEC za vysoké ceny ropy. „Nepáči sa mi ich snaha o zvyšovanie cien,“ povedal. Narážal tak na minulý víkend uskutočnené stretnutie spoločnej monitorovacej komisie ropných krajín. „Tam sa zmietol zo stola návrh na zvýšenie produkcie ropy o 500-tisíc barelov denne,“ opisuje Markéta Šichtařová zo spoločnosti Next Finance.

Na základe amerických sankcií zase musia zvyšné krajiny sveta zastaviť dovoz iránskej ropy najneskôr do 4. novembra 2018. Štáty, ktoré nebudú rešpektovať tento termín, budú čeliť hrozbe tvrdých amerických sankcií. Len pred pár dňami ohlásila koniec dovozu iránskej ropy India. Spojené štáty americké totiž v prípade nerešpektovania sankcií hrozia zákazom predaja na americkom trhu. Pre hrozbu straty najväčšieho trhu na svete ukončil podnikanie v Iráne napríklad aj automobilový koncern Volkswagen. Stalo sa tak napriek tomu, že Európska únia je proti americkým sankciám a sľúbila ochranu zasiahnutých európskych firiem.

Zastaviť prudký rast cien ropy môžu opäť Spojené štáty americké, a to v prípade rozbehnutia ťažby ropy z bridlicových pieskov. V minulosti práve zvýšenie ich produkcie spolu s príchodom krízy zrazilo cenu ropy zo 140 na 40 dolárov za barel. Lenže v súčasnosti zažívajú Spojené štáty americké jeden z najrýchlejších ekonomických rastov a ich hospodárstvo spotrebuje vyťaženú ropu. Výsledkom je, že aktuálne zásoby americkej ropy sú na najnižšej úrovni za posledného tri a pol roka. Trh tiež trápi neistota ohľadom venezuelskej produkcie, keďže krajina neúspešne bojuje s hyperinfláciou a autoritatívny režim prezidenta Nicolása Madura nie je schopný dostatočne využiť ropný potenciál krajiny.

Väčšina analytikov počíta už len s miernym zdražovaním ropy a časť z nich dokonca pokles v priebehu budúceho roku. „Do konca roka by sa cena mohla zvýšiť na 85 dolárov za barel,“ povedal Tomčiak. Prudšiemu zdražovaniu bráni aj prebiehajúca obchodná vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou. Obojstranne zavedené clá môžu totiž spomaliť svetový hospodársky rast, a to v prípade, ak budú dlho v platnosti. Pomalší hospodársky rast so sebou prináša aj zníženie spotreby pohonných hmôt.