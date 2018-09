Ryanair ruší piatočný let z Bruselu a späť pre štrajk

Letecký dopravca Ryanair zrušil pre štrajk piatkový prílet do Bratislavy z Bruselu a následný odlet zo slovenského hlavného mesta do metropoly Belgicka. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Letiska Milana R. Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková.

Zrušený je tak prílet z belgického letiska Brusel – Charleroi do Bratislavy, ktorý bol plánovaný na 12.25 h. Zároveň je zrušený aj následný odlet z Bratislavy do tejto destinácie, ktorý sa mal uskutočniť o 12.50 h.

Pre štrajk palubného personálu môže byť zároveň ohrozený aj piatkový let z Bratislavy do holandského Eindhovenu. Momentálne je naplánovaný včas podľa letového poriadku, Ryanair však informoval cestujúcich práve na linkách z Bratislavy do Bruselu – Charleroi a do Eindhovenu v Holandsku o bezplatnej možnosti prerezervovať si piatkové lety na iný deň.

Ponuku prerezervácie týchto letov odôvodnila spoločnosť možnosťou štrajku a snahou minimalizovať nepríjemnosti, ktoré by to cestujúcim mohlo priniesť. Do holandského Eindhovenu by sa malo z Bratislavy letieť v piatok o 18.10 h.

Letecká spoločnosť Ryanair zrušila v utorok 190 letov plánovaných na piatok 28. septembra. Dôvodom je štrajk palubného personálu v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Portugalsku, Španielsku a Taliansku. Podľa stanice BBC sa štrajk dotkne 30 000 pasažierov, ktorých Ryanair na zrušenie letov upozornil textovou správou alebo e-mailom.

Spoločnosť označila štrajk za zbytočný. Ryanair podľa oficiálnej správy urobil v posledných týždňoch výrazný pokrok v rokovaniach s odbormi, ktoré zahŕňajú aj pracovné zmluvy s pilotmi a palubným personálom v Írsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve a v Taliansku. Štrajky pilotov a personálu Ryanairu si počas leta vyžiadali zrušenie stoviek letov.