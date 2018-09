Tatranské vily dostávajú nový šat

Rastú do krásy. Viditeľnou premenou prechádzajú v posledných rokoch i v súčasnosti vily vo Vysokých Tatrách, ktoré sú na zozname kultúrnych pamiatok. Niektoré prešli rozsiahlou rekonštrukciou, niektoré ešte stále prerábajú. Cieľom mesta, ktoré je známe cestovným ruchom, je zachovať toto dedičstvo predkov pre budúce generácie.

Mnohé majú viac ako sto rokov. V meste Vysoké Tatry je 65 budov, ktoré majú štatút kultúrnych pamiatok, z nich väčšinu vlastnia súkromníci. V majetku mesta je len niekoľko vil – Alica, Flóra, Iskra, Illona či Švajčiarsky dom. Mesto Vysoké Tatry sa už niekoľko rokov usiluje o ich prinanavrátenie do pôvodného stavu a väčšinou sa to už aj podarilo. Rekonštrukčné práce ešte čakajú vilu Iskra, čiastočne Švajčiarsky dom, ale aj historický park v Tatranskej Lomnici.

„Rekonštrukčné práce spomínaných pamiatok už pohltili vyše dva milióny eur. Snažíme sa do nich investovať preto, lebo poznanie minulosti je dôležité, aby sme si mohli dávať ciele do budúcnosti,“ konštatuje primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Prvou tatranskou vilou, ktorá zmenila šat, bola vila Alica v Tatranskej Lomnici. „Táto budova bola postavená v roku 1889 a meno dostala po dcére prvého prezidenta Československej republiky Tomáša Garrigua Masaryka. V budove sa nachádza mestská knižnica a v hornom podlaží sídli spolok horských vodcov a Združenie cestovného ruchu. vila sa rekonštruovala ešte v rokoch 2006 až 2009 a práce pohltili 600-tisíc eur, väčšinu z Nórskeho finančného mechanizmu,“ vysvetlil Mokoš.

Odvtedy vo Vysokých Tatrách opekneli ďalšie historické vily. Pred tromi rokmi prešli rekonštrukciami vila Fóra a vila Illona. Oprava vily Flóra stála 420-tisíc eur, mesto získalo peniaze z eurofondov (85 %), z podpory vlády (10 %), zvyšok dofinancovalo z vlastného rozpočtu. V súčasnosti je vo vynovených priestorov aj Tatranská športová sieň slávy. „Rekonštrukcia vily Illona stála 750-tisíc eur a peniaze boli investované podľa rovnakého kľúča ako pri vile Flóra. Dnes slúži táto budova pre potreby cestovného ruchu,“ zdôraznil primátor.

Asi z dvoch tretín už má za sebou rekonštrukciu aj vila Iskra v Novom Smokovci, v časti ktorej sídli aj materská škola. Vedúci investičného oddelenia na Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách Jozef Gál dopĺňa, že táto budova sa opravuje za pochodu. Tu sa už preinvestovalo asi 300-tisíc eur. Na dokončenie prác ešte chýba ďalších niekoľko desiatok tisíc eur, ktoré sa budú snažiť získať zo štátnych zdrojov. „Ešte nás vo vile Iskra čakajú práce na obnove podkrovia, inventára, dôjde tiež ku komplexnej výmene sociálnych zariadení a elektroinštalácie,“ poznamenal Mokoš.

Do nového šatu je už zaodetý aj Švajčiarsky dom. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Podľa slov Gála všetky investície prebiehali a prebiehajú pod prísnym dohľadom Pamiatkového úradu. Platí to aj pre tzv. Švajčiarsky dom, kde už bolo preinvestovaných okolo 90-tisíc eur a treba ešte použiť ďalších asi 40-tisíc eur. „Naším zámerom do blízkej budúcnosti je aj záchrana parku v Tatranskej Lomnici v blízkosti národnej kultúrnej pamiatky hotel Lomnica. Zatiaľ nevieme, čo to bude stáť, pripravuje sa štúdia nielen na obnovu parku, ale aj chodníkov, fontány i altánku,“ prezradil vedúci investičného oddelenia.

Šéf tatranskej radnice Mokoš podotýka, že mesto vplýva aj na majiteľov ostatných pamiatok, aby sa ich postupne snažili zrekonštruovať a opraviť. Rekonštrukciu už má za sebou hotel Lomnica a ten istý majiteľ plánuje zrenovovať aj Kúpeľný dom v Tatranskej Lomnici. Zahajuje sa aj proces rekonštrukcie vily Szontag a podobný osud čaká aj vilu Kollár v Novom Smokovci.

Oprava a obnova starých historických vil teší nielen miestnych, ale aj hostí, ktorý navštevujú turistickú lokalitu Vysoké Tatry. „Bol som tu v minulosti už viackrát. Pamätám si, že niektoré z historických budov nevyzerali práve najlepšie, no teší ma, že postupne získavajú nový vzhľad. Zaslúžia si to nielen tieto pamiatky, ale aj samotné slovenské veľhory,“ povedal šesťdesiatnik Jozef Okolčák zo Záhoria.