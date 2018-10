Trump presadil v obchode svoje, po Mexiku sa dohodla aj Kanada

Oznámili to americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer a kanadská ministerka zahraničia Chrystie Freelandová v spoločnom vyhlásení. V reakcii na prvé ešte neoficiálne správy o dosiahnutí dohody posilnil kanadský dolár na štvormesačné maximum.

„Je to dobrý deň pre Kanadu,“ povedal o dohode kanadský premiér Justin Trudeau po odchode z mimoriadneho rokovania vlády s tým, že ďalšie podrobnosti uvedie neskôr. Kabinet sa podľa agentúry AFP zišiel len dve hodiny pred termínom, ktorý stanovil Washington pre uzavretie rokovaní o reforme NAFTA, a komuniké o dosiahnutí dohody bolo vydané 90 minút pred vypršaním lehoty.

Kanadskí vyjednávači medzitým pracovali celý víkend so svojimi kolegami vo Washingtone, aby na poslednú chvíľu pripravili zmenu obchodnej dohody, zahŕňajúcej USA, Kanadu a Mexiko. Jej reforma bola jedným z kľúčových volebných sľubov terajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Dohodu môžu podpísať v novembri

Spoločné vyhlásenie sľubuje, že USMC ponúkne pracujúcim, roľníkom, chovateľom a podnikateľom vysoko kvalitnú obchodnú dohodu, ktorá povedie k „slobodnejším trhom, férovejšiemu obchodu a robustnému hospodárskemu rastu v regióne“. Dohoda má tiež „posilniť strednú vrstvu, vytvoriť dobre platené pracovné miesta a poskytnúť nové možnosti takmer pol miliarde ľudí“.

„Je to dobrá noc pre Mexiko i pre Severnú Ameriku,“ napísal na twitteri mexický minister zahraničia Luis Videgaray. „Oslavujeme trojstrannú dohodu, ktorá zatvára dvere za rozdrobením regionálneho obchodu. Dohoda dá bezpečnosť a stabilitu mexickému obchodu so severoamerickými partnermi,“ uviedol Jesus Sead, poradca zvoleného prezidenta Andrésa Manuela López Obrador, ktorý nastúpi do úradu koncom roka.

Americkí predstavitelia podľa agentúry Reuters chcú podpísať novú dohodu koncom novembra, potom má byť predložená Kongresu na schválenie.

Samotná dohoda však v noci na pondelok zverejnená nebola a zatiaľ sa vie len málo podrobností, poznamenala AFP. Dohoda podľa médií počíta s väčším prístupom USA na kanadský trh s mliekom, Kanada sa zase domohla istej ochrany pred clami na vývoz kanadských áut do Spojených štátov. Zostať má doterajší systém riešenia obchodných sporov, ale aj americké clá na kanadskú oceľ a hliník.

Spojené štáty a Mexiko už koncom augusta oznámili, že sa spolu dohodli na texte novej dohody s tým, že ak bude mať Kanada záujem, môže sa k nim pripojiť. V piatok USA a Mexiko plánovali zverejnenie textu svojej obchodnej dohody. Tento krok bol ale odložený pre snahu Ottawy a Washingtonu o dosiahnutie dohody.

Mexiko predbehlo Kanadu

Pre analytikov bolo veľkým prekvapením, že sa USA skôr dohodli s Mexikom než s Kanadou. Kanada je druhým najväčším obchodným partnerom USA a dlhodobým spojencom s vysokými mzdami. „Keď to začalo, Kanada bola učiteľovými obľúbencom a Mexiko problémovým dieťaťom,“ povedal prezident konzultačnej firmy Monarch Global Strategies a bývalý úradník amerického ministerstva obchodu Michael Camunez. Vzťahy medzi USA a Kanadou sa však prudko zhoršili po júnovom katastrofálnom summite krajín skupiny G7 v Quebecu, kde Trump označil kanadského premiéra za slabého a podvodníka.

Obe krajiny sa ale navzájom potrebujú ekonomicky. Kanada je najväčšou destináciou pre americký vývoz a do USA smeruje 75 percent tovaru, ktorý Kanada predá do zahraničia.