Poruchy vlakov sú na každodennom poriadku

Cestovanie vlakmi štátneho dopravcu sprevádzajú sústavné poruchy. Včera v ranných hodinách došlo v Liptove k vykoľajeniu vlaku, ktorý na hodinu zablokoval dopravu na hlavnej trati. Navyše sa množia prípady meškajúcich vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). V piatok zase nešiel vlak z Leopoldova, a to opäť pre poruchu rušňa. Deje sa tak po tom, čo nedávno zhorel pri Galante rušeň a pri Leviciach sa vlak roztrhol.

ZSSK priznala, že ide o poruchy zastaraných súprav, ktorých obnova bola dlhodobo zanedbaná. Spoločnosť však odmieta, že dôsledky sa teraz prejavujú viac ako inokedy. "Všeobecné tvrdenie, že na železnici sa deje viac nehôd ako inokedy, nepovažujeme za celkom objektívne. Tento dojem nárastu počtu incidentov vyplýva skôr zo zvýšenej medializácie posledných prípadov,“ povedal hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

V pondelok krátko pred šiestou hodinou ráno došlo k vykoľajeniu osobného vlaku s označením Os 3460 vo výhybni Paludza medzi Liptovským Mikulášom a Liptovskou Teplou. V danom úseku bola na hodinu zastavená premávka, ktorá sa dotkla aj medzinárodných vlakov.

"V dôsledku udalosti meškalo päť vlakov (IC, R, EN a dva Os) od 25 do 90 minút. Os 3406 bol odrieknutý,“ informuje Kováč. Pri vykoľajení došlo k poškodeniu výhybiek, podvalov a prestavníkov. Premávka na trati bola obnovená o 7. hodine a 25. minúte.

Počas minulotýždňového piatkového rána mali cestujúci problémy pri cestovaní z Pezinka smerom do Bratislavy. Jeden vlak nebol vypravený vôbec, druhý mal výrazné meškanie. Cestujúcim neostávalo iné, ako využiť autobusové linky, prípadne osobné autá.

"Vlak Os 3004 (Leopoldov 05:48 – Bratislava hl. st. 06:51) bol 28. septembra odrieknutý v úseku Leopoldov – Bratislava hl. st. pre poruchu rušňa. Vzhľadom na fakt, že na tejto trati premávajú vlaky v pracovných dňoch v cca 30-minútovom takte, cestujúci môžu využiť nasledujúce spojenie,“ povedal Kováč. Nasledujúci vlak však podľa jeho slov meškal zo stanice Pezinok pre poruchu bŕzd. V posledných týždňoch sa množia najmä prípady porúch rušňov. V polovici septembra došlo k požiaru rušňa vyrobeného v roku 1968 na trati medzi Galantou a Šaľou. Plamene poškodili aj prvý vozeň pripojený za rušňom a zároveň prehorelo trolejové vedenie. Začiatkom minulého mesiaca sa v blízkosti Levíc rýchlik štátneho dopravcu roztrhol.

Štátneho dopravcu začína dobiehať investičný dlh do obnovy rušňov. Priemerný vek rušňov sa pohybuje na úrovni 35 až 40 rokov. Najstarší rušeň v prevádzke bol vyrobený v roku 1968. Má teda 50 rokov. Kováč uviedol, že od roku 2008 do roku 2017 ZSSK investovala do obnovy (modernizácie a rekonštrukcie) hnacích koľajových vozidiel, ktoré ťahajú vozne klasickej stavby (teda mimo motorových jednotiek, motorových vozňov a elektrických jednotiek), sumu približne 142¤500¤000 eur. Zároveň priznal, že vzhľadom na vek rušňov ide o nedostatočnú su­mu.

ZSSK koncom minulého roka pristúpila k desaťročnému prenájmu desiatich kusov nových rušňov typu Vectron od spoločnosti Siemens. Dopravca zaň zaplatí celkovo 58,7 milióna eur. Podľa ZSSK dostal prenájom prednosť pred kúpou pre vysoké servisné náklady, ktoré sú obsiahnuté v cene prenájmu. Dopravca navyše v čase nepojazdnosti prenajatého rušňa dostane od prenajímateľa iný rušeň. Rakúsky štátny dopravca ÖBB používa prenájmy len doplnkovo.

Prenajaté rušne zvýšili možnosti ZSSK vypravovať rýchliky na hlavnej trati rýchlosťou 160 km/h. Pred prenajatím Vectronov dokázali touto rýchlosťou jazdiť len elektrické rušne radu 350, tzv. Gorily, ktoré ešte aj dnes ťahajú niektoré IC vlaky. Gorily vyrábala spoločnosť Škoda Plzeň v rokoch 1973 až 1975.

V plánoch štátneho dopravcu do roku 2030 sú len hrubé plány na nákup nových rušňoch. V najbližších mesiacoch štátny dopravca počíta s modernizáciou. Nad ZSSK navyše visí hrozba pokuty z Bruselu. Slovenskí, českí a rakúski štátni dopravcovia sú podozriví z uzatvorenia kartelovej dohody, ktorá mala ovplyvňovať predaj použitých vozňov. ZSSK môže dostať pokutu vo výške jedného percenta z celkového obratu, ktorý v minulom roku dosiahol 380 miliónov eur.