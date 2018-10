Ministri eurozóny o talianskom rozpočte: Pravidlá platia pre všetkých

Obavy, ktoré by bolo dobré čo najskôr rozptýliť, vyvolávajú vyjadrenia talianskej vlády o plánoch na podobu rozpočtu krajiny na budúci rok.

Po pondelkovom rokovaní ministrov financií krajín platiacich eurom to novinárom povedal šéf Euroskopiny Mario Centeno. Už popoludní niektorí z ministrov v súvislosti s plánmi Ríma na vysoký deficit upozorňovali, že pravidlá by mali v eurozóne platiť pre všetkých rovnako.

Centeno v pondelok uviedol, že taliansky minister Giovanni Tria kolegom zámery a stratégiu novej talianskej vlády objasňoval napriek tomu, že téma formálne vôbec nebola na programe rokovania. Komisár pre menové otázky, dane a clá Pierre Moscovici po stretnutí dúfa, že vláda v Ríme bude k talianskym občanom úprimná a otvorená ohľadom všetkých dopadov svojich rozpočtových zámerov.

Talianska vláda má podľa pravidiel označovaných ako Európsky semester čas do polovice októbra na predloženie svojej konkrétnej predstavy o rozpočte na budúci rok. „Podrobné hodnotenie môžeme urobiť až potom, dopredu nie,“ upozornil Moscovici s tým, že komisia ako vždy dáva prednosť dialógu s talianskou stranou.

Nová talianska vláda oznámila koncom minulého týždňa, že na budúci rok chystá schodok štátneho rozpočtu 2,4 percenta hrubého domáceho produktu. To je trikrát viac, než bol cieľ predchádzajúcej vlády a pri dlhu krajiny vo výške 130 percent HDP by to zrejme viedlo ku konfliktu s Európskou komisiou pre udržateľnosť talianskych verejných financií.

„Talianska vláda veľmi dobre vie, čo jej plány znamenajú. Vedia to veľmi dobre a je to ich zodpovednosť,“ vyhlásil komisár. Zvyšovanie verejných výdavkov podľa neho nie je zložité a môže priniesť popularitu.

„Ale nakoniec to celé niekto bude musieť zaplatiť. Čo je odpoveď, ktorú by mali vlády vedieť dať. Taliansko má po Grécku v eurozóne už teraz najväčšie verejné zadlženie a je jej jedinou krajinou, ktorá plánuje na budúci rok vyššiu výdavkovú časť rozpočtu,“ varoval Moscovici. Otázkou tak podľa neho je, či sa krajine vyššími výdavkami podarí zodpovedajúcim spôsobom naštartovať hospodársky rast aj pre ďalšie roky.

Komisár poznamenal, že cieľom európskych rozpočtových pravidiel nie je vnucovať niekomu úsporné opatrenia proti jeho vôli a komisia bývala v minulosti obviňovaná, že je v tejto veci laxná. „Naše pravidlá sú rozumné a nebránia dávať peniaze do sociálnej oblasti. Nechceme talianskej vláda brániť v zavádzaní politík mieriacich k väčšej sociálnej spravodlivosti či k podpore rastu,“ povedal Moscovici.

„Stále nie je jasných veľa detailov a rozhovory (v Taliansku) pokračujú. Ale už sme videli reakciu trhu. Mali by sme si počkať, až bude jasnejší obrázok. Potom je na komisii, aby povedala svoj názor pri zohľadnení pravidiel, na ktorých sme sa všetci dohodli,“ upozornil v pondelok napríklad holandský minister financií Wopke Hoekstra.

Jeho fínsky kolega Petteri Orpo poznamenal, že pravidlá platia pre všetky krajiny eurozóny. „Som znepokojený. Ale som si tiež istý, že vedia, čo je potrebné urobiť,“ poznamenal.

Taliansky minister financií Giovanni Tria pri príchode len stručne povedal, že svojich kolegov chce informovať o tom, čo sa v Ríme teraz odohráva.