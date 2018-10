Trump pri Číne čaká, kým clá vytvoria tlak na Peking

V prejave, v ktorom sa zameral najmä na dohodu s Mexikom a najnovšie s Kanadou, poukázal na úspešnosť svojej colnej politiky, ktorá prinútila obchodných partnerov USA začať s Washingtonom rokovať. V prípade Pekingu bude podľa neho potrebné ešte počkať. Urýchľovanie rokovaní by totiž neviedlo k dohode, ktorá bude pre Američanov výhodná.

Americká administratíva do dnešných dní uvalila dovozné clá na čínsky tovar celkovo za 250 miliárd USD (215,41 miliardy eur). Urobila tak v troch kolách, pričom najtvrdší krok prišiel pred týždňom, keď do platnosti vstúpili dovozné clá na tovar za 200 miliárd USD. Trump sa pritom vyhráža clami na ďalší tovar za 267 miliárd USD, čo by znamenalo, že dovozné clá uvalia USA prakticky na všetok čínsky tovar smerujúci na ich trh.

Trump označil novú dohodu o obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou za „skutočne historickú“, ktorá vytvorí v USA nové pracovné miesta.

Nová obchodná dohoda bude známa ako Dohoda USA, Kanady a Mexika (USMCA) a nahradí doterajšiu Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA). Podľa Trumpa dohoda, ktorú ešte musí schváliť Kongres, výrazne podporí domácu produkciu a umožní vytvorenie množstva nových pracovných miest.

Rokovania medzi USA, Mexikom a Kanadou trvali 13 mesiacov, pričom najskôr začal Washington rokovať s Mexikom a až po dosiahnutí dohody pokračoval v dvojstranných rokovaniach s Kanadou. Dohodu sa podarilo dosiahnuť v poslednej chvíli, tesne pred koncom stanoveného termínu. Ten vypršal v nedeľu o polnoci miestneho času.