Taliani chcú deliť zjedený koláč

Taliansko svojimi rozpočtovými plánmi rozpútalo búrku. Vrie to nielen v Bruseli , ale aj na trhoch. Talianska vládna koalícia zložená z populistického Hnutia piatich hviezd a pravicovej Ligy Severu totiž navrhla zvýšiť deficit rozpočtu z pôvodných 0,8 na 2,4 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny.

Verejný dlh Talianska už teraz dosiahol na vyše 130 percent HDP – teda viac ako dvojnásobok limitu stanoveného v Maastrichtských kritériách o rozpočtovej zodpovednosti. Horšie na tom je jedine problémové Grécko.

„Podobne ako pri Grécku a pri ďalších krajinách, pravidlá sú pre všetkých, pre malých aj pre veľkých,“ povedal podľa agentúry TASR slovenský minister financií Peter Kažimír. Do úvahy treba podľa neho brať hlavne vplyv na výšku dlhu v Taliansku. Kažimír dodal, že "starým a spoľahlivým“ spojencom fiškálnej disciplíny sú trhy. Po zverejnení plánovaného deficitu burzy zareagovali vyše dvojpercentným prepadom talianskych akcií.

Rozpočet Talianska nie je podľa analytika spoločnosti Finlord Borisa Tomčiaka ekonomicky udržateľný. "Ak bude deficit budúci rok vo výške 2,4 % HDP, tak sa určite zvýši zadlženie štátu,“ hovorí. I menšie ekonomické spomalenie v Európe by tak mohlo podľa analytika v najbližších piatich rokoch vystreliť dlh nad 140 percent HDP. Predchádzajúca vláda pritom počítala pre budúci rok s deficitom 1,6 percenta HDP. Bližšie k tomuto číslu chcel udržať schodok rozpočtu minister financií Giovanni Tria, ktorý je nestraník.

"Hospodársky rast Talianska je dlhodobo veľmi slabý a nestačí pokrývať potreby obyvateľov,“ hovorí Tomčiak. Práve vysoká nezamestnanosť okolo 11 percent a nespokojnosť obyvateľov vyniesli hore populistov. Tí chcú cez rast výdavkov splniť svoje predvolebné sľuby. Vyplácať by sa tak mal základný príjem pre nezamestnaných, zaviesť sa má rovná daň a znížiť sa ide vek odchodu do dôchodku.

Talianske Hnutie piatich hviezd a pravicová Liga Severu, ktorej predsedom je Matteo Salvini, navrhli zvýšenie deficitu rozpočtu z 0,8 na 2,4 percenta HDP. Autor: Reuters, STEFANO RELLANDINI

"Odstránenie dôchodkovej reformy Maria Montiho znamená väčšiu záťaž na verejné financie, ktoré sú v Taliansku už teraz našponované,“ upozorňuje analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Počet pracujúcich totiž v pomere k počtu dôchodcov už teraz klesá. Znížením veku odchodu do dôchodku by bol tento pokles ešte rýchlejší. Snahy zastaviť zvyšovanie dôchodkového veku silnejú aj na Slovensku. Zmenu ústavy, ktorá stanovuje vekový limit na 64 rokov, posunul parlament na poslednej schôdzi do druhého čítania.

V Taliansku sa začala dôchodková reforma v roku 2011. Dôchodky sa začali počítať na základe celkovej pracovnej aktivity, nie podľa posledných platov. Zvýšil sa aj vek odchodu do dôchodku na 66 rokov. Krajina pritom patrila dlho medzi štáty s najnižším odchodom do dôchodku. Ešte v roku 2009 odchádzali do dôchodku muži v priemernom veku 60,7 roka.

Trhy by dokázali uniesť rozpočtový deficit maximálne na úrovni 2,0 až 2,2 percenta, odhaduje Pánis . No navrhnutý deficit vidia trhy len ako "populistické rozdávanie, ktoré z dlhodobého hľadiska nedokáže výrazne podporiť potenciál rastu“.

V súvislosti s vývojom v Taliansku sa natíska prirovnanie k inej juhoeurópskej krajine – stále najzadlženejšiemu Grécku. Problémy Talianov však stále nedosahujú tie grécke, vysvetľuje Pánis – a krajina sa z nich ešte stále môže dostať sama.

Špekulácie o odchode z eurobloku

Rím si bude musieť pomôcť sám za pomoci efektívnych investícií z Európy, tvrdí Tomčiak. "Poskytnutie záchranného balíčka podľa vzoru Grécka je prakticky nemožné,“ hovorí Tomčiak. Podobná záchrana ako pri Aténach by spôsobila ekonomický a politický chaos v celej Európe, dodáva.

Množiť sa začali aj špekulácie okolo vystúpenia Ríma z eurobloku. A to po výroku ekonomického experta vládnej Ligy Severu Claudia Borghiho. Ten podľa agentúry ČTK povedal, že Taliansku by sa viac darilo mimo eurozóny. Na jeho vyhlásenie reagoval eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici: "V záujme eurozóny je, aby Taliansko bolo silné a je v záujme Talianska, aby eurozóna bola silná. Tak spolupracujme, spolupracujme s chladnou hlavou, spolupracujme konštruktívnym spôsobom,“ povedal.

Rozruch vyvolali plány tamojšej vlády aj u medzinárodnej ratingovej agentúry Moody's. Tá zatiaľ krajinu hodnotí ratingom Baa2 s negatívnym výhľadom. Hrozí však zhoršenie úverového ratingu krajiny práve pre rast zadlženosti. Moody's však upozornila, že Európa je aj naďalej vysoko zraniteľná v prípade ďalšieho ekonomického poklesu. V prípade, že by eskalovali problémy okolo Talianska, je v hre ďalší osud eurozóny.