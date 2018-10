Putin súhlasí s Trumpom, že ropa je drahá. Naznačil zvýšenie ťažby

Rusko by v prípade nedostatku dodávok ropy na svetový trh mohlo zvýšiť ťažbu o ďalších 200 000 až 300 000 barelov denne.

Uviedol to v stredu ruský prezident Vladimir Putin. Podľa agentúry Reuters tiež vyjadril súhlas so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, že ceny ropy sa v súčasnosti nachádzajú na príliš vysokej úrovni. Dodal však, že by bolo lepšie, keby sa Trump nesnažil ropný trh ovplyvňovať.

Cena severomorskej ropy Brent sa tento týždeň prvýkrát za štyri roky dostala nad 85 dolárov za barel. Hore ju tlačí klesajúci ťažba v niektorých krajinách, napríklad vo Venezuele, a obavy z negatívneho dopadu amerických sankcií na export ropy z Iránu.

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa v júni dohodla s Ruskom a ďalšími kľúčovým producentmi na uvoľnení skôr zavedených ťažobných reštrikcií. Putin uviedol, že Rusko už zvýšilo ťažbu o 400 000 bare­lov denne.

„Môžeme prikročiť k zvýšeniu o ďalších 200 000 až 300 000 barelov denne, ak to bude potrebné,“ dodal. Rusko by podľa neho bolo spokojné s cenou ropy v rozmedzí od 65 do 75 dolárov za barel.

Trump opakovane vyzýva OPEC na zabezpečenie poklesu cien ropy. „Chránime krajiny Blízkeho východu, ktoré by bez nás neboli dlho bezpečné, a ony napriek tomu pokračujú v presadzovaní ďalšieho a ďalšieho rastu cien ropy! Budeme si to pamätať. Monopol OPEC teraz musí dostať ceny dolu,“ napísal napríklad minulý mesiac Trump na svojom twitterovom účte .