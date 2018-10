Budú z malebných tratí cyklochodníky?

Samosprávy a nadšenci sa vo viacerých regiónoch snažia vrátiť život na železničné trate, kde bola zastavená pravidelná premávka. Potrebujú na to dotácie od štátu. Namiesto toho sa však veci v parlamente uberajú iným smerom. Novela zákona o dráhach má umožniť premenu nevyužívaných železničných tratí na dočasné cyklochodníky. Podľa jedného z predkladateľov novely, poslanca Elméra Jakaba (Most-Híd), existuje záujem samospráv o využitie železničných tratí, na ktorých nefunguje osobná vlaková doprava.

V niektorých regiónoch je snaha vrátiť vlaky na koľaje. Na snímke z roku 2016 si fanúšikovia pripomenuli jazdu na trati do Brezovej pod Bradlom, kde je zastavená pravidelná osobná doprava. Autor: FB/ŽELEZNIČNÁ TRAŤ 117 JABLONICA - BREZOVÁ POD BRADLOM

Ktoré trate by sa mohli premeniť na cyklochodníky, zatiaľ nie je známe. "Prioritne pôjde o trate, kde sa už niekoľko rokov nevykonáva žiadna železničná doprava. Ak samospráva nájde spôsob, ako takúto trať využiť na daný účel, rezort dopravy nevidí dôvod na nejaké prekážky. Práve naopak, budeme v tejto oblasti maximálne súčinní, aby sme umožnili zmysluplné využitie dlhodobo nevyužívanej trate,“ informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Novela zákona nadobudne účinnosť prvého novembra tohto roku. Po tomto dátume budú na ťahu jednotlivé samosprávy, na ktorých územiach sa nevyužívané trate nachádzajú. Na Slovensku chátra necelých dvadsať železničných regionálnych tratí, na ktorých neprebieha osobná doprava.

Jednou z nich je trať medzi Jablonicou a Brezovou pod Bradlom. Vlaky po regionálnej trati prestali jazdiť v roku 2003. "Železničná trať Jablonica – Brezová pod Bradlom je zjazdná, je na nej vykonávaná nepravidelná nákladná železničná doprava (dopravcom Železničná spoločnosť Cargo Slovakia). Okrem toho je tu veľmi sporadicky vykonávaná aj príležitostná osobná doprava,“ povedal Peter Vodička z občianskeho združenia Veterany.eu, ktoré má záujem na danej trati obnoviť osobnú dopravu.

Z technického hľadiska môžu po trati podľa jeho slov vlaky jazdiť maximálnou rýchlosťou 30 km/h. "V prípade obnovenia osobnej dopravy Železnice Slovenskej republiky prisľúbili vykonať práce, ktoré by umožnili zvýšiť traťovú rýchlosť,“ dodáva Vodička. Išlo by napríklad o orezanie drevín pri trati, vďaka čomu by rušňovodiči získali lepší výhľad.

Aktivisti majú záujem o to, aby sa na trať vrátili osobné vlaky od mája do októbra. Podľa plánov by mali jazdiť tri páry vlakov každú sobotu. Projektom obnovenia osobnej dopravy na danej trati sa zaoberali predstavitelia mesta Brezová pod Bradlom v stredu minulý týždeň. Primátorka mesta Eva Ušiaková prisľúbila, že osloví Bratislavský aj Trnavský samosprávny kraj, cez ktoré trať prechádza. Samotné zrušenie trate je pritom krok, ktorého zvrátenie je finančne mimoriadne nákladné. Zmena železničných tratí na cyklotrasy, prípadne chodník má byť dočasná. Túto zmenu chce štát umožniť samosprávnym krajom, obciam alebo združeniam obcí, cez ktorých územie vedie konkrétna trať.

Trať, stavby a zariadenia, ktoré k nej prislúchajú, budú zakonzervované. V prípade potreby tak štát bude môcť na ne vrátiť vlaky. Spätný proces vrátenia osobnej železničnej dopravy na trať má byť finančne menej náročný ako obnovenie zrušenej trate.

Viac ako polovica tratí, na ktorých nefunguje osobná vlaková doprava, sa nachádza v blízkosti miest. Za posledných 28 rokov nebola na Slovensku postavená ani jedna nová železničná trať. Súčasná vláda plánuje obnovu osobnej dopravy na trati medzi Šahami a Zvolenom. Rovnako sa pripravuje nová trať, ktorá má výrazne urýchliť cestovanie medzi Bratislavou a Nitrou.

Osobná doprava podľa rezortu dopravy nefunguje napríklad ani na tratiach medzi Rožňavou a Dobšinou, Kozárovcami a Zlatými Moravcami, Revúcou a Muráňom alebo Komárnom a Kolárovom. Na tie sa ešte osobné vlaky môžu vrátiť.

Na štyri trate sa už vlaky nevrátia. V roku 2001 bola zrušená trať medzi Kvetoslavovom a Šamorínom. Posledný osobný vlak po nej premával v roku 1979. V roku 2007 bola zrušená trať medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom. O rok neskôr prestala existovať trať Devínske Jazero – Stupava. Naposledy, v roku 2015, štát zrušil trať neďaleko Nitry v úseku Lužianky – Dražovce.

V roku 2016 vznikla cyklotrasa na mieste bývalej legendárnej trate z Ružomberka do Korytnice. V prípade zachovania trate a dopravy na nej by dnes išlo o atrakciu európskych rozmerov.