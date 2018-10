Zvrat v druhom pilieri

Nateraz vládny Smer v parlamente presadzuje popri dôchodkovom strope aj ústavnú ochranu druhého piliera, ktorý vznikol ešte za Dzurindovej vlády. Ministerstvo práce však zároveň naznačuje, že samotná výplata súkromných penzií nie je v poriadku. Podľa prepočtov ministerstva, ktoré má denník Pravda k dispozícii, priemerne zarábajúci človek, ktorý išiel do penzie v júni tohto roka, má v II. pilieri usporených 9 100 eur, a to v prípade, že má peniaze v dlhopisových fondoch.

Po „kúpe“ dôchodku od súkromnej poisťovne sa relatívne vysoké úspory v sume 9 100 eur premenia na mesačnú penziu len 27 až 31 eur mesačne. Táto suma sa s pribúdajúcimi rokmi nebude nijako valorizovať a každoročný rast cien môže ešte znížiť hodnotu súkromnej penzie. Vložené peniaze dostane dôchodca až po 25 až 28 rokoch života v penzii. Reálne však v závislosti od inflácie ešte neskôr, a to možno až s dovŕšením okrúhlych 100 rokov.

Problémom je, že Slováci žijú podstatne kratšie. Do penzie sa ide tento rok vo veku 62 rokov a 139 dní. Priemerný muž sa dožíva zhruba 70 rokov a žena 80 rokov. Pre nevýhodné podmienky mnohí ľudia penziu z II. piliera nateraz radšej oželejú a nechajú úspory ako predmet dedenia. Toto však nie je riešenie.

Rovnako nie je adekvátnou odpoveďou na nízke penzie z II. piliera ani posledná februárová novela, podľa ktorej si môžu nadpriemerne zarábajúci ľudia časť úspor pri odchode do penzie vybrať v hotovosti. Ide o úspory, ktoré zvýšia, ak spoločný dôchodok z I. a II. piliera dosiahne úroveň priemernej penzie.

Ministerstvo práce predstaví v najbližšom období zmeny, ktoré sa zatiaľ dotknú len sporiacej fázy. „Zmeny sa dotknú informačných povinností správcov, respektíve Sociálnej poisťovne, aby poistenci a sporitelia mohli prijímať informované rozhodnutia,“ povedala riaditeľka odboru dôchodkového sporenia na ministerstve práce Slávka Fujdová. Pri vstupe do druhého piliera budú mladí ľudia informovaní, že v indexových dôchodkových fondoch z dlhodobého hľadiska dosiahnu pravdepodobne vyššie zhodnotenie úspor ako v bezpečných dlhopisových fondoch.

„Stabilita pravidiel a nastavení druhého piliera je dôležitá. Ústavný zákon by takúto stabilitu určite priniesol. Navyše, súčasné nastavenie druhého piliera je podľa nášho názoru dobré. Nevýhody ústavného zákona nevidíme,“ povedal Marián Kopecký, predseda predstavenstva Allianz DSS.

Dôchodky ťahajú pracujúci ľudia

Zle nastavená výplatná fáza však spôsobuje, že po trinástich rokoch fungovania druhý pilier zatiaľ takmer nijako neprispel k stabilizácii slovenského dôchodkového systému. Aktuálne penzijný systém ťahá hlavne rastúci počet pracujúcich ľudí prispievajúcich do štátneho prvého piliera. Čoraz vyššie príjmy z odvodov zamestnancov pomôžu Sociálnej poisťovni v tomto roku skončiť s prebytkom 609,4 milióna eur. Zároveň štát plánuje prestať z daní dotovať vyplácanie dôchodkov, a to v roku 2020.

Druhý pilier mal pri svojom spúšťaní ambíciu vyriešiť problém rastúceho počtu dôchodcov kombinovaný s klesajúcim počtom pracujúcich ľudí. Takzvaný demografický problém spôsobí, že kým dnes na jedného dôchodcu pracuje 1,6 zamestnanca, v roku 2060 to bude 0,9 zamestnanca. Realita roku 2018 je taká, že aktuálne na Slovensko mieria desaťtisíce cudzincov, ktorí sa chystajú obsadiť časť z 82-tisíc voľných pracovných miest. Aj vďaka pracovníkom zo zahraničia je zamestnanosť na historických maximách, a to aj napriek rastúcemu počtu dôchodcov. V budúcnosti tak nakoniec demografický problém nemusí byť až taký vypuklý. Stačí, ak si slovenská ekonomika udrží aspoň súčasnú atraktivitu pre zamestnancov zo Srbska, z Rumunska a Ukrajiny, a tí sa na Slovensku aj trvalo usadia.

Ľudia spoliehajúci sa len na štátny prvý pilier majú zatiaľ vyššie dôchodky ako zamestnanci nachádzajúci sa v prvom aj druhom pilieri. Človek zarábajúci celý život 0,7-násobok priemernej mzdy, čo je suma 703 eur v hrubom, mal v roku 2015 po odchode do penzie mesačný dôchodok v sume 319 eur. Ak sa človek s rovnakým príjmom rozhodol vstúpiť do druhého piliera, jeho štátny dôchodok sa automaticky znížil na 285 eur. Zároveň úspory vo výške 5 152 eur stačili na súkromný dôchodok len vo výške 15 eur za mesiac. V tomto prípade kombinovaný dôchodok z prvého aj druhého piliera dosiahne 300 eur. Na vstupe do II. piliera tento človek stratil 19 eur za mesiac a ročne sa suma vyšplhá až na 228 eur.

Nižšie dôchodky pre vysokoškolákov

Stanovovanie výšky súkromných dôchodkov je zahalené rúškom tajomstva. Súkromné poisťovne totiž spôsob výpočtu považujú za svoje obchodné tajomstvo a ľudia sa výšku dôchodku dozvedia až po odchode do penzie. Keďže poisťovne musia vyplácať súkromné dôchodky počas celého života penzistu, najnižšie dôchodky čakajú štatisticky najdlhšie žijúcich ľudí. Podľa štatistík sa vyššieho veku dožívajú napríklad muži s vysokoškolským vzdelaním. „Rozdiel v očakávanej dĺžke života vo veku 65 rokov je medzi slovenskými vysoko a nízko vzdelanými mužmi približne päť rokov,“ uviedla Fujdová. Vysokoškolsky vzdelaní muži sa namáhajú menej ako manuálne pracujúci ľudia. Na základe genetických predpokladov zas priemerne žijú ženy až o desať rokov dlhšie ako muži.

Namiesto penzie z II. piliera nechávajú mnohí ľudia celé úspory ako predmet dedenia. Ak si penzista zakúpi penziu, súkromné dôchodky sú dediteľné len v prípade, ak dôchodca umrie ešte počas prvých siedmich rokov života v penzii. Dedí sa zároveň len suma, ktorá mala byť vyplatená počas prvých siedmich rokov.

Napríklad ak penzista za úspory 5 152 eur kúpil súkromný dôchodok vo výške 15 eur a umrie už po troch rokoch života v penzii, jeho príbuzní zdedia sumu zodpovedajúcu dôchodkom vyplateným za zvyšné štyri roky. V tomto prípade pozostalí od súkromnej poisťovne dostanú šek na 720 eur, hoci zosnulý dôchodca poisťovni zaplatil až 5 152 eur.

V súčasnosti je II. pilier dobre nastavený len pri sporení. Pracujúci ľudia zo sociálnych odvodov, ktoré platia z príjmu, odvádzajú 4,5 percenta do II. piliera. Tam úspory zhodnocujú v dlhopisových, zmiešaných, akciových a indexových fondoch. Dôchodkové správcovské spoločnosti zo zákona garantujú uhradenie prípadných strát z vlastných peňazí jedine v dlhopisových fondoch. Výsledkom je extrémne obozretné investovanie prinášajúce nízke výnosy. V auguste 2018 boli priemerné ročné výnosy v dlhopisových fondoch od 1,76 do 2,57 percenta, v zmiešaných od 2,48 do 3,05 percenta, v akciových od 2,49 do 3,78 percenta a v indexových od 8,19 do 11,01 percenta.