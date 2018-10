Šéf Tesly Musk sa vysmieva komisii pre cenné papiere

Správu na svoj účet umiestnil len niekoľko hodín potom, keď federálna sudkyňa nariadila SEC a Muskovi, aby jej zdôvodnili urovnanie ich sporu ohľadom Muskovho augustového tweetu, za ktorý ho zažalovala časť investorov. Informovala o tom agentúra Reuters.

Musk vo svojom štvrtkovom tweete premenoval komisiu zo Securities and Exchange Commission na Shortseller Enrichment Commission. Teda na komisiu, ktorá špekulantom umožňuje obohacovať sa na poklese cien akcií. Pochválil ju tiež, že „robí skvelú prácu“. Dohodnutá pokuta totiž má byť podľa urovnania rozdelená medzi poškodených investorov.

Musk sa s burzovou komisiou SEC minulý týždeň dohodol na urovnaní obvinenia, že svojím tweetom zo začiatku augusta oklamal investorov. Musk vtedy v tweete napísal, že uvažuje o prevzatí Tesly a o stiahnutí jej akcií z verejného trhu. Dodal k tomu, že financovanie zámeru má zaistené, čo je práve to, čo časť investorov napadla. Musk totiž vzápätí priznal, že o financovaní stále jedná a že napevno dohodnuté ešte nemá nič.

Musk a Tesla majú podľa dohody s burzovou komisiou každý zaplatiť 20 miliónov USD a Musk tiež musí odstúpiť z funkcie predsedu správnej rady, výkonným riaditeľom ale zostať môže. Tesla platí za urovnanie, hoci súčasťou obvinenia SEC nebola. V rámci urovnania Musk nemusí priznať pochybenia, ale nesmie ani naznačovať, že tvrdenie regulátora bolo nepravdivé.

Právnici sa pozastavili nad tým, či je Muskov nový tweet rozumný. Domnievajú sa však, že urovnanie s komisiou neohrozí. „Myslím, že SEC na to nebude pozerať ako na popretie domnelých skutočností,“ povedal profesor práva na Waynskej štátnej univerzite Peter Henning. Ďalší právnik sa domnieva, že Musk môže svoj tweet označiť len za osobný povzdych.

Musk napísal svoj tweet len ​​pár hodín po tom, keď sudkyňa Alison Nathanová nariadila Muskovi a SEC, aby jej do 11. októbra v spoločnom liste vysvetlili, prečo je ich urovnanie poctivé a rozumné a nepoškodzuje verejné záujmy. Nathanova uviedla, že požadovanie takýchto listov je jej pravidelná prax.

„Možno chce vedieť, prečo Tesla platí pokutu za to, že jej riaditeľ nevie, kedy má sklapnúť,“ komentoval žiadosť Nathanova profesor práva na Michiganskej univerzite a bývalý právnik SEC Adam Pritchard.

Právnici tiež upozorňujú, že Nathanová má len obmedzený priestor na to, aby do urovnania zasahovala. V minulosti sa o to pokúsil jej kolega Jed Rakoff, ktorému sa nepáčilo, že obvinený nemusí v rámci urovnania priznať vinu ani pochybenia, rovnako ako Musk, a dohodu o urovnaní zamietol. Odvolací súd však jeho rozhodnutie zrušil a rozhodol, že v tomto prípade je to na regulátorovi.