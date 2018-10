Roundup v Česku končí

Radikálne kroky Česka prichádzajú po kauze amerického školníka Dewayne Johnsona, ktorému spoločnosť Monsanto zaplatila na odškodnom 39 miliónov dolárov práve za zničenie zdravia herbicídom Roundup. Ďalších 250 miliónov vyšla firmu súdom naparená pokuta.

Podľa prezidenta českej Agrárnej komory Zdeňka Jandejska by Česko bolo prvou krajinou s takýmto výrazným obmedzením. Upozornil, že by takýto krok mohol mať dopad na farmárov, ktorí glyfosát používajú v technológiách na ochranu pôdy, čím prispievajú k zníženiu rizík vodnej a veternej erózie. Problém by podľa Jandejska mohli mať aj farmári, ktorí používajú Roundup len v ojedinelých prípadoch extrémnej buriny. Česká agrárna komora pritom súhlasí s obmedzením pre výrobu na potravinárske účely. Presná definícia používania herbicídov s glyfosátom bude známa až po rokovaní s ministerstvom poľnohospodárstva. Ministerstvo plánuje zakázať používanie Roundupu na urýchlenie dozrievania a vysušovanie plodín, a nebude možná jeho plošná aplikácia.

Herbicíd vyrábaný spoločnosťou Monsanto sa stále predáva v 130 krajinách sveta. Za schválenie, používanie či zákaz prípravkov na báze glyfosátov zodpovedajú v únii jednotlivé členské štáty samostatne, ak ide o ich územie.

Na Slovensku sa Roundup naďalej predáva, pretože tento prípravok je schválený Bruselom. Podobný zákaz, o aký sa teraz snaží Česko, však u nás funguje už dva roky. "Plošné používanie herbicídov s obsahom glyfosátu na desikáciu plodín je na Slovensku totiž zakázané od roku 2016,“ povedala Zuzana Peiger Ačjaková z ministerstva pôdohospodárstva.

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny však označila glyfosát za pravdepodobne karcinogénnu látku. Európska komisia mu však vlani predĺžila licenciu o päť rokov. Dôvodila tým, že ani po preskúmaní neexistuje žiadna spojitosť medzi glyfosátom a rakovinou, ako sa verejnosť obávala práve po Johnsonovom prípade. Za neškodnú látku označil glyfosát aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európska agentúra pre chemické látky.

Ešte pred legislatívnymi krokmi českého ministerstva oznámili koniec predaja Roundupu v Česku viaceré obchodné reťazce. „Obchody Albert s okamžitou platnosťou končia s predajom výrobku Roundup,“ povedala za Ahold Barbora Vanko.

Zástupcovia spoločnosti Globus plánujú prípravok nahradiť alternatívnymi produktmi, len čo to bude možné. „Napriek tomu, že sa zákaz netýka prostriedkov pre domáce použitie, v záhradnom sortimente Globusu prídeme s novými výrobkami, ktoré by mali Roundup adekvátne nahradiť,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Globus Rita Gabrielová.

Reťazec Hornbach herbicíd Roundup v Čechách nepredáva už od roku 2016. Slovenský Hornbach Roundup taktiež nepredáva. Zohnať sa dá v Bauhause. Spoločnosť OBI Slovakia sa na otázky denníka Pravda vyjadrila, že nemá oprávnenie sa akokoľvek vyjadrovať, pretože PR oddelenie má nemeckú centrálu.

Expert Centra pre trvalo udržateľné alternatívy CEPTA Daniel Lešinský považuje krok českého ministerstva za správny. „Pri takýchto reštrikčných obmedzeniach treba mať na mysli aj konkurencieschop­nosť domácich farmárov, čo znamená, že je potrebné prijať ekonomické opatrenia, aby domáci producenti neboli znevýhodnení oproti zahraničnej konkurencii, ktorá by veselo dovážala lacnejšie produkty pestované s glyfosátom,“ upozornil Lešinský.

Používanie pesticídov v Európe prináša stovky miliónov eur externých nákladov, vysvetľuje Lešinský. A to napríklad v kontaminovanej vode, ktorú treba čistiť, ďalej v zničenej pôde, poškodenej agro-biodiverzite vrátane opeľovačov. Dodáva, že zisky či iné benefity z herbicídu má len jeho výrobca a používateľ. Všetci tak platíme okrem peňazí aj znížením kvality života.

Odborníci varujú, že zákaz používania Roundupu môže zdvihnúť cenu potravín. Podľa Lešinského je to len malá cena oproti tomu, koľko platíme všetci už dnes naším zdravím. "Som presvedčený, že je potrebné vrátiť sa k prírode blízkym formám hospodárenia,“ hovorí. Cestu, ako minimalizovať dopad pesticídov na naše zdravie a životné prostredie, vidí ekológ napríklad v ekologických biopotravínách, pri ktorých produkcii je zakázané používať glyfosát alebo zameraní na domáce, bez chémie vypestované potraviny.