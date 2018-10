Aj nelekárski zdravotníci majú mať 10 percent k tarifnému platu

Informovala o tom ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská na piatkovej tlačovej besede. Platy sa zvýšia v súkromných, ako aj vo verejných zariadeniach.

Zdravotnícki pracovníci však majú podľa ministerky aj tzv. mzdový automat, ktorý reflektuje priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Preto môže byť navýšenie ešte výraznejšie. Výsledný plat tak zahŕňa nárast priemernej mzdy a tarifné navýšenie, čiže nárast asi o15 %.

Priemerný plat sestry bez príplatkov bol v roku 2018 na úrovni 738 eur. Po novom zvýšení, od roku 2019, to má byť 850 eur. S príplatkami sa bude suma navyšovať. V čistom si tak sestra od 1. januára polepší o sumu od 85 do 124 eur. Sestrám špecialistkám sa tak rovnakým spôsobom zvýši čistá mzda od 101 eur do 147 eur.

„Ja som chcela prísť pred vás, až keď budeme mať vyrokovaný rozpočet, keď budeme mať alokované peniaze,“ povedala ministerka na tlačovej besede. Ako ďalej uviedla, chceli dať zdravotníkom garanciu, že im budú peniaze vyplatené. Dodala, že koeficienty platov upravia v zákone.

Mzdy sa konkrétne navýšia pôrodným asistentkám, fyzioterapeutom, verejným zdravotníkom, zdravotníckym laborantom, nutričným terapeutom, dentálnym hygieničkám, rádiologickým technikom, zdravotníckym záchranárom zubným technikom, technikom pre zdravotné pomôcky, farmaceutickým laborantom, masérom, ortopedickým technikom, praktickým sestrám, zubným asistentom, sanitárom, logopédom, liečebným pedagógom a psychológom. Všetci si zvýšia plat minimálne o 60 až 90 eur v čistom.

„My sme sa s ministerstvom financií dohodli, že toto nie je finálne znenie zvyšovania platov zdravotníckych pracovníkov,“ uviedla ministerka. Prisľúbila, že bude s MF rokovať, aby bolo ďalšie zvýšenie prímov aj v roku 2020.