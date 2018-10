Návrh budúcoročného rozpočtu je realistický, zhodnotili analytici

Rezort financií pritom prišiel s rozpočtom, ktorý počíta v budúcom roku s deficitom verejných financií na úrovni 0,1 % HDP v roku 2019, vyrovnaným hospodárením v roku 2020 a historicky prvým rozpočtovým prebytkom na úrovni 0,2 % HDP v roku 2021.

„V roku 2019 vláda očakáva deficit na úrovni necelých 100 mil. eur, čo je pri súčasnom silnom raste ekonomiky dosiahnuteľné číslo,“ konštatuje analytik Tatra banky Juraj Valachy. Zároveň ale dodáva, že kým v roku 2018 chce vláda znížiť deficit o 120 mil. eur, v budúcom roku bude musieť ušetriť 440 mil. eur. „Z makroekono­mického hľadiska, či hospodárenie vlády skončí plus alebo mínus 100 mil. eur nie je dôležité. No z hľadiska reputácie krajiny na finančných trhoch by bolo fajn mať aspoň jedenkrát v histórii pozitívne číslo,“ dodal.

Nový návrh rozpočtu považuje za realistický aj analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová, najmä vzhľadom na priaznivú cyklickú pozíciu slovenskej ekonomiky. „Makroekonomická prognóza, hlavne čo sa týka trhu práce, je veľmi priaznivá a zvyšuje daňové a odvodové príjmy,“ tvrdí. Pri hodnotení výdavkov je podľa nej dôležité, aby prispievali k lepšej životnej úrovni a udržateľnému ekonomickému rozvoju. Istú mieru neistoty v rozpočte podľa nej prináša prognózovanie relatívne vysokých prebytkov ostatných subjektov verejnej správy. „To v sebe nesie istú mieru neistoty, či to nakoniec bude v súlade s predpokladmi v rozpočte,“ uviedla Muchová.

Podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej je pozitívne, že vláda vylepšila očakávané rozpočtové ciele oproti jarnému programu stability. Počas priaznivého ekonomického vývoja je totiž dôležité znižovanie verejného deficitu. „Aj keď dnes vyzerá globálna ekonomika pozitívne, nikdy nie je vylúčené, že príde opäť kríza,“ uviedla s tým, že aj hospodárska kríza z roku 2009 spôsobila najväčšie problémy práve najviac zadlženým krajinám únie.

Návrh rozpočtu je podľa analytika VÚB banky Andreja Aradyho krok správnym smerom, ktorý bol ale už dlho očakávaný. „Slabšie ambície by boli pri aktuálnom boome ekonomiky priam neakceptovateľné,“ tvrdí s tým, že prvýkrát počítal s prebytkom už rozpočet na roky 2017 až 2019, keď na rok 2019 predpokladal prebytok 0,16 % HDP. Vláda napokon z týchto plánov ale zľavila. „V roku 2019 opäť neplánujeme dosiahnuť prebytkový a ani vyrovnaný rozpočet. To sa odkladá na roky 2020, resp. 2021,“ uviedol Arady. Ako dodal, pozitívnom je, že na tieto roky rozpočet počíta aj so slušnou rezervou pre prípad zhoršeného ekonomického cyklu.