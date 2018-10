Slovensko sa pri šéfovaní v OECD zameria na digitalizáciu

V súčasnosti je to veľmi dôležitá téma, pretože mení celý svet. Uviedol to generálny tajomník OECD Ángel Gurría v sobotu počas GLOBSEC Tatra Summitu 2018. Slovenské predsedníctvo chce zároveň podľa ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) ukázať, že SR je súčasťou riešení problémov.

Slovensko sa podľa Gurríu zameriava na otázky digitalizácie. „Je to tiež preto, že OECD bude v najbližších mesiacoch vydávať úplnú správu po dvoch rokoch výskumu o digitalizácii,“ priblížil s tým, že agenda digitalizácie je veľmi dôležitá najmä preto, že mení životy. „Technológie, digitalizácia už mení naše životy, nechystá sa ich zmeniť, už sa to deje každý deň. Rozhodujúce je, ako to môžeme použiť na lepšiu verejnú politiku,“ skonštatoval Gurría.

Lajčák uviedol, že úspechom slovenských predsedníctiev vo V4, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) aj v OECD bude, ak sa podarí presadiť v týchto agendách spoločné elementy. Priblížil, že jednou z tém je „potreba zmeniť charakter našej ekonomiky tak, aby bola založená viac na pridanej hodnote, na výskume“.

Výskumy OECD podľa neho ukazujú, že na Slovensku dôjde v dôsledku globálneho vývoja k zrušeniu 40 % pracovných miest, ako ich poznáme v súčasnosti. „Pre mňa je to aj príležitosť ukázať, že Slovensko je súčasťou riešení problémov,“ podotkol. Podľa Lajčáka je tiež podstatné, aby Slovensko nebolo montážnou halou Európy a sveta, ale aby bolo krajinou, kde sa tvoria politiky a kde sú pracovné miesta založené na vedomostiach.