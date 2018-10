V Európe výrazne poklesla úroda obilnín

Letné sucho viedlo v tomto roku k výraznému poklesu celkovej produkcie obilnín v Európskej únii, a to až o osem percent pod posledný päťročný priemer únie.

Produkcia obilnín klesne medziročne podľa odhadov Európskej komisie o päť percent. Vyplýva to z výsledkov najnovšej správy o krátkodobých výhľadoch Európskej únie, ktorú uverejnila Európska komisia.

Správa zdôrazňuje, že celková produkcia obilnín v Európskej únii by mala do konca roku 2018 dosiahnuť 284,3 milióna ton. Pestovanie pšenice utrpelo z celkovej produkcie obilnín EÚ kvôli suchu podľa správy najväčšie straty, pri poklese o 9 % v porovnaní s minulým rokom. Produkcia pšenice sa odhaduje do konca roka 2018 na 129 miliónov ton. V dôsledku letného sucha ceny obilnín v Európskej únii dosiahli podľa správy v auguste maximum roka 2018, pričom dosiahli aj úroveň vyššiu ako v minulom roku, keď napríklad cena za tonu pšenice vzrástla v auguste medziročne v priemere o 50 eur a u jačmeňa o 60 eur za tonu.