Novinka pre Slovákov, Briti žiadajú zručnosti

Bez kvalifikácie mnohí Slováci v Británii skončia v gastroslužbách. Potom to pre nich z hľadiska platu, pracovných podmienok a nákladov na život nie je žiadna výhra. Autor: SHUTTERSTOCK

Nájsť si prácu vo Veľkej Británii bude po jej odchode z eurobloku od apríla 2019 ťažšie. Londýn totiž plánuje po brexite prijímať len ľudí s praxou a potrebnými zručnosťami. Prácu na Britských ostrovoch by tak po novom už nedostali uchádzači s nízkou kvalifikáciou.

Otázne tiež je, či Veľká Británia opustí úniu bez dohody, alebo s dohodou. Premiérka Theresa Mayová uviedla, že Británia ostane aj naďalej otvorenou krajinou, no bude kontrolovať a vyberať si, koho do krajiny pustí.

Nateraz je jasné, že občania Európskej únie, čo už v krajine žijú, tam budú môcť ostať. "Ste naši priatelia, naši susedia, naši kolegovia. Chceme, aby ste tu zostali,“ vyjadrila sa Mayová. Práva viac ako troch miliónov občanov EÚ žijúcich v Británii budú zachované aj v prípade brexitu bez dohody, dodala.

Podľa britského štatistického úradu žije vo Veľkej Británii oficiálne 85-tisíc Slovákov. Ministerstvo zahraničných vecí však predpokladá, že ich počet je v skutočnosti ešte vyšší. "Vo Veľkej Británii neexistuje povinnosť registrácie pobytu občanov EÚ a preto je možné ich počet odhadnúť len veľmi približne,“ povedal riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí Igor Skoček.

Po brexite sa skončí voľný pohyb osôb a britská imigračná politika bude nastavená na prijímanie najmä kvalifikovanej pracovnej sily, vysvetlil Skoček. "Ľudia s dostatočnými finančnými prostriedkami, ktorí nebudú záťažou pre britský sociálny systém, budú môcť v UK naďalej zostať, ale tam aj pricestovať a žiť, aj keď nebudú v Británii pracovať,“ povedal.

Jedným z mnohých Slovákov žijúcich v Británii bol aj Peter Čirák, ktorý rok žil a pracoval v Londýne. "Bez zručností je pobyt v krajine ťažký. Išiel som sa do Británie naučiť hlavne jazyk, o zárobok mi až tak nešlo. Čím menej toho človek ovláda, tým viac sa znižujú jeho pracovné okruhy. Je tam mnoho ľudí, ktorí neovládajú jazyk a nemajú ani vzdelanie. Väčšina z nich potom skončí v gastroslužbách, a tam to nie je žiadna výhra,“ povedal pre Pravdu Peter Čirák.

"Na každom rohu však bolo práce dosť, napriek tomu, že som sa ťažšie dohovoril, a nemal som na prácu vhodné vzdelanie,“ povedal Čirák. Ťažkú prácu vedia na ostrovoch oceniť lepšie ako na Slovensku. Práve peniaze sú často dôvodom, kvôli ktorému Slováci emigrujú. "Človek sa tam zoderie. Pracovná doba bola neúprosná, často som trávil celé dni iba pracovne. Plat sa však pohyboval okolo 1 200 až 1 500 eur, a to by som ako čašník na Slovensku nikdy nezarobil,“ dodal Čirák.

Analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak tvrdí, že do Británie sa oplatí ísť za prácou najmä špecialistom a školeným pracovníkom. "Menej kvalifikovaní zamestnanci, ako napríklad skladníci, môžu smelo ostať na Slovensku, kde majú podobný čistý zárobok,“ povedal.

Tomčiak hovorí, že platy cudzincov vo Veľkej Británii dlhodobo rastú. Rozdiely medzi jednotlivými odbormi sú však veľké. Zároveň sa prudko zvýšili náklady na život vo Veľkej Británii. "Platy očistené o tieto náklady teda nie sú vyššie ako na Slovensku. Dokonca sa môže stať, že ľudia získajú vo Veľkej Británii menej,“ povedal Tomčiak. Dodáva, že do budúcnosti je možné očakávať ďalšie mierne znehodnotenie libry, čo by znížilo atraktivitu práce v Británii. "Naopak, na Slovensku sa v najbližších 12 mesiacoch očakáva rast platov priemerne o šesť percent,“ povedal.

S príchodom nadnárodných spoločností a veľkých firiem rastie na Slovensku dopyt po pracovnej sile. "Dobré by bolo, ak by firmy a vláda, prípadne iné inštitúcie, ešte viac podporili migráciu Slovákov za prácou v rámci našej krajiny,“ povedal Tomčiak. Predovšetkým by bolo vhodné premiestniť ľudí z východu na západ a severozápad Slovenska, kde je akútny nedostatok práceschopných ľudí, dodal.