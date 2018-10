Tripartita podporila rozpočet, zamestnávatelia mali výhrady k vysokým rezervám

Zamestnávatelia však mali k nemu výhrady, ktoré sa týkali najmä finančných rezerv, s ktorými rezort financií opäť počíta. Vláda by mala návrh rozpočtu prerokovať v stredu.

„Pre mňa je veľmi dôležitý faktor, že všetci sociálni partneri vyjadrili podporu návrhu rozpočtu s pripomienkami. Chcem oceniť konštruktívny prístup a hľadanie spoločných cieľov a záverov,“ skonštatoval po skončení Hospodárskej a sociálnej rady minister práce Ján Richter (Smer-SD).

Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) označil diskusiu o návrhu rozpočtu za rovnakú ako po minulé roky. „Debata bola náročná. Teraz je väčšia debata o tom, ako používať peniaze, ako efektívne míňať, či toľko máme príjmov. Zamestnávatelia zase by chceli platiť menej, tí ostatní by chceli zase viac. Je to debata ako každý rok,“ skonštatoval Kažimír, ktorý sa detailne k rozpočtu plánuje vyjadriť po rokovaní vlády.

Odborári ocenili, že návrh rozpočtu zohľadňuje všetky dohody a výsledky kolektívneho vyjednávania. Počíta s nárastom platov zamestnancov vo verejnom sektore, ako aj s úpravu tzv. tabuliek zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. „Z pozície odborárov určite vnímame pozitívne takýto návrh rozpočtu, lebo naozaj reflektuje razantné zvyšovanie platov vo verejnom sektore,“ podotkla viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová s tým, že konfederácia oceňuje aj navýšenie zdrojov na rast platov učiteľov, či zdravotníckych pracovníkov. Rovnako rast platov týchto zamestnancov ocenilo aj Združenie miest a obcí Slovenska.

Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Tomáš Malatinský uviedol, že asociácia vníma návrh rozpočtu pozitívne, lebo prvýkrát je deficit navrhovaný blízko nule. „Bol vyrokovaný so všetkými rezortmi, kde v zásade dochádza k pozitívnym navýšeniam. Takže sa môžu realizovať plány, ktoré rezorty majú,“ myslí si Malatinský.

Zástupcovia zamestnávateľov však vnímajú kriticky rezervy, s ktorými aj v tomto návrhu rozpočtu počíta rezort financií. Slúžiť majú na pokrytie pripravovaných legislatívnych zmien. „Videli sme pomerne veľké množstvo finančných prostriedkov v rôznych rezervách, ktoré neboli pomenované. Je pravdou, že dnešné zasadnutie rady nám to priblížilo. Sú tam plánované legislatívne zmeny a opatrenia, ktoré sa nedajú inak ako v rezervách naznačiť. V zásade sme proti tomuto rozpočtu nemali veľké rozpory,“ doplnil Malatinský.

Podobne kriticky sa k rezervám stavia aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácia priemyselných zväzov a združení. „Rozpočet predpokladá veľmi významné navýšenie na strane príjmov, čo vychádza z dobre fungujúcej ekonomiky. V oblasti rezerv sme požiadali, aby boli viac špecifikované. V oblasti efektívneho fungovania štátnej správy prebehne audit, veríme, že bude nielen o ľuďoch, ale aj o procesoch,“ poznamenal zástupca asociácie Pavol Prepiak.

RÚZ hodnotí návrh rozpočtu za skoro vyrovnaný. „To považujeme za trošku málo ambiciózne, lebo ekonomike sa skutočne darí a dobrý hospodár, v tomto prípade ministerstvo financií, mohlo trošku viac ušetriť a predstaviť aj prebytkový rozpočet,“ uviedol viceprezident RÚZ Mário Lelovský, podľa ktorého by sa to mohlo podariť možno pred voľbami. „Vytvára sa ale priestor pre veľmi veľké rezervy, ktoré budú používané na bližšie nešpecifikované opatrenia. Verím, že budú použité rozumne a nebudú nás stále prekvapovať politické strany tým, že kto z týchto rezerv ponúkne viac,“ doplnil Lelovský. RÚZ chýba aj to, že neboli predložené správy o hospodárení rezortov.