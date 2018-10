Firmy navrhujú vláde, aby prepustila časť úradníkov

Asociácia priemyselných zväzov (APZ) navrhla vláde SR, aby do budúcnosti zvážila úspory v súvislosti s počtom zamestnancov verejnej správy.

Celkový počet pracovných miest financovaných z rozpočtu verejnej správy by mal v roku 2018 dosiahnuť 418 178 a vzhľadom na digitalizáciu a investície do elektronizácie vidí asociácia priestor na zníženie tohto počtu. APZ to konštatovala v pondelok vo svojom stanovisku.

"Konzervatívnym odhadom možného zníženia počtu zamestnancov o 5 % sa dostaneme k úspore 410 mil. eur. Vítame, že v oblasti efektívneho fungovania štátnej správy avizovalo ministerstvo financií audit,“ uviedla v stanovisku APZ. Okrem šetrení na mzdách by optimalizácia podľa Asociácie priemyselných zväzov priniesla aj šetrenie nákladov na prevádzku budov a momentálnej situácii by pomohlo podľa asociácie aj zlučovanie niektorých inštitúcií.

APZ v stanovisku reagovala na návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. „Predložený rozpočet predpokladá veľmi významné navýšenie na strane príjmov, čo vychádza z dobre fungujúcej ekonomiky. V období rokov 2016 až 2021 tieto príjmy rastú priemerným tempom 1 mld. eur ročne. Dôsledkom toho rastú aj výnosy z DPH a spotrebných daní, a to tempom 500 mil. eur ročne. Vláda by na tento enormný rast mohla reagovať ambicióznejšie. Napríklad znižovaním daňového, odvodového či iného finančného zaťaženia zamestnávateľov a zamestnancov. To sa však nedeje,“ zhodnotila APZ.

Najdôležitejšie je podľa slov Asociácie priemyselných zväzov to, aby vláda zastavila prijímanie ďalších opatrení, ktoré negatívne vplývajú na podnikateľské prostredie, jeho stabilitu a predvídateľnosť. „Sú to napríklad rekreačné poukazy či nové príplatky za prácu prijaté v polovici roka 2018. Podľa našich výpočtov, príplatky za nočnú prácu, prácu vo sviatok, v sobotu a nedeľu budú stáť podnikateľov tento rok približne 179 mil. eur, v rokoch 2019 až 2021 to bude až 610 mil. eur ročne,“ dodala APZ.