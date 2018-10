Teplo prudko zdražie

Dôvodom je, že plyn zdražel v priebehu tohto roka viac, ako očakával regulačný úrad pri nastavení cien tepla na tento rok. Rozdiel sa vykompenzuje v cenách pre rok 2019 cez takzvaný korekčný koeficient.

Kým pre tento rok regulačný úrad umožnil teplárňam zdvihnúť ceny plynu z dôvodu korekcie oproti roku 2017 o sedem percent, pre budúci rok má korekcia oproti roku 2018 dosiahnuť až 28 percent. Za pôvodné ceny by vraj teplárne plyn nezohnali a hrozilo by prerušenie dodávok. Plyn vstupuje do poplatkov v takzvanej variabilnej zložke, ktorá tvorí 70 percent ceny. Zvyšok, teda fixná zložka ceny, zahŕňa náklady výrobcu tepla, ktoré nesúvisia s množstvom odobraného tepla, ako napríklad revízie, opravy, odpisy z investícií či poplatky za znečistenie ovzdušia.

„Je potrebné pripraviť sa na to, že táto zima bude pre domácnosti napojené na teplárne vyrábajúce teplo zo zemného plynu drahšia,“ hovorí riaditeľ predaja spoločnosti Slovakia Energy Jiří Koudela.

Okrem korekcie sa na cene tepla odrazí aj fakt, že plyn je tento rok na burzách drahší ako vlani. Razantnému zdraženiu tepla sa vyhnú dodávatelia, ktorí sa predzásobili plynom za staré, nižšie ceny. Rovnako pomôže, ak spaľujú lacnejšiu biomasu. Spotrebitelia sa zase môžu brániť zatepľovaním, výmenou okien či inými opatreniami na zníženie odberu tepla.

Za rastom cien energií je najmä drahá ropa. Ceny ropy sa ešte vlani pohybovali okolo 55 eur za barel a tento rok sa šplhajú k 100-dolárovej hranici. Ropa dražie po tom, čo americký prezident Donald Trump uvalil sankcie na Irán a ropné veľmoci odmietli na trhu nahradiť iránsky výpadok produkcie.

Od júla poskočili ceny plynu na burze z niečo vyše 20 eur za megawatthodinu na aktuálnych vyše 27 eur za megawatthodinu. Pred rokom sa plyn predával za necelých 18 eur za megawatthodinu. Medziročne je tak plyn drahší približne o tretinu.

Rok otváral plyn na sume okolo 18 eur za megawatthodinu. Vo februári a v marci síce komodita klesla aj na zhruba 17 eur za megawatthodinu, no od apríla s miernymi výkyvmi rastie. Zdražieť by tak teplo mohlo hlavne v teplárňach, čo na jeho výrobu používajú plyn.

To, o koľko cena stúpne, závisí od jednotlivých teplární. Niektoré pre nárast cien emisných povoleniek už ceny zvýšili. Povolenky išli hore medziročne o dve tretiny. Niektoré podniky po odsúhlasení regulátorov zvýšili ceny za teplo približne o päť percent.

Regulátor tvrdí, že spraví, čo môže

Nárast cien tepla pripúšťa aj samotný regulátor. "Úrad dlhodobo otvorene hovorí o tom, že výrazný nárast ceny zemného plynu na burzách v roku 2018 bude mať vplyv na určenie ceny tepla na rok 2019,“ priznáva hovorca Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach Radoslav Igaz.

Ceny tepla by tak v budúcom roku mohli výraznejšie poskočiť. Najviac zastúpeným palivom na výrobu tepla je u nás totiž práve zemný plyn. O koľko by mohli ísť ceny tepla hore, Igaz konkretizovať nechcel. "Isté je, že úrad využije v maximálnej miere všetky regulačné nástroje, aby ochránil záujmy zraniteľných odberateľov, samozrejme, pri zohľadnení iba skutočne oprávnených nákladov všetkých účastníkov trhu,“ hovorí.

Ceny však nebudú rásť u všetkých dodávateľov rovnako. Niektorí totiž majú uzavreté viacročné kontrakty na nákup plynu, vysvetľuje Igaz, plyn už teda majú nakúpený, a tých sa táto zmena nebude vôbec týkať.

Draženie komodity na burzách potiahne ceny plynu podľa tarify o 14 až 18 percent, upozorňuje portfólio manažér spoločnosti Magna Energia Martin Semrič. „Dôvodom je výrazný nárast cien plynu na burze European Energy Exchange, kde sa táto komodita momentálne predáva za vyše 25 eur za megawatthodinu,“ hovorí. Cenový návrh, ktorý spoločnosť predkladá, počíta so zdražením plynu na vyše 22 eur za megawatthodinu. V regulovanej cene sa totiž neráta s aktuálnou cenou na burze, ale s priemerom za posledných 12 mesiacov. Spoločnosť počíta s touto cenou aj pre prevádzkovateľov bytových kotolní. Ľudia v rodinných domoch by mohli platiť o 50 centov za megawatthodinu viac, dodáva Semrič.

Teplo už zdraželo pre emisné povolenky

Odhadnúť nárast cien tepla si zatiaľ predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš netrúfa. "Aktuálne sú výrobcovia a dodávatelia v štádiu spracúvania cenových návrhov, preto zatiaľ nemáme k dispozícii presné údaje o nových cenách tepla pre budúci rok,“ hovorí.

Plyn tvorí významnú časť ceny tepla, pričom na jeho draženie výrobca ani regulátor nemajú vplyv, dodáva Janiš. Regulačný úrad môže nanajvýš meniť korekčný koeficient, tak ako to bolo teraz. Systém regulácie je totiž nastavený tak, že reguluje aj cenu plynu, ktorý vstupuje do výroby tepla, u jeho výrobcu, vysvetľuje Janiš.

Tepláreň však môže ceny za výnimočných okolností meniť aj počas roka. Musí však prísť k významnej zmene parametrov. Pričom návrh musí odobriť regulátor.

Od septembra zvyšovala svoje ceny spoločnosť Žilinská teplárenská. U regulátora dôvodila rastúcimi cenami emisných povoleniek. "Kým v minulom roku sa ich cena na trhoch pohybovala na úrovni sedem eur za tonu, dnes sa nakupujú za cenu 21 eur,“ vysvetľovala tepláreň. Variabilná zložka ceny tepla tak išla hore z doterajších 0,0274 eura za kilowatthodinu na 0,0312 eura za kilowatthodinu.

Košičania už zmenu cien pocítili

Už v auguste menila ceny aj Tepláreň Košice (TEKO) – variabilná zložka išla hore o viac ako desatinu. Náklady na teplo tak oproti januáru stúpli o niečo vyše päť percent. Tepláreň dôvodila rovnako nárastom cien emisných povoleniek, ale aj zvýšením nákladov na odvoz a likvidáciu nespálených zložiek paliva.

Zdražovaniu tu však nie je koniec. "I napriek vyhlásenej súťaži na dodávateľa plynu sú koncové ceny plynu pre rok 2019 vyššie ako pre rok 2018,“ hovorí generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice Ladislav Koch. Časť nákladov bude musieť Tepláreň Košice premietnuť do cien tepla, vysvetľuje, zvyšok pôjde na úkor hospodárskych výsledkov spoločnosti.

"Rast koncovej ceny bude závislý od cien plynu, ktoré má výrobca tepla zazmluvnené, a od použitého palivového mixu,“ hovorí Koch. Pokiaľ si výrobca tepla zabezpečil dodávky zemného plynu vopred, teda začiatkom roka či ešte vlani, postačuje mu vo výpočte nákladov na teplo aj doterajší koeficient, dodáva. Koch priznáva, že ho vývoj na burzách zaskočil – to, čo sa udialo v posledných mesiacoch na komoditných burzách, sa nepredpokladalo.

To, ako sa ceny zmenia od budúceho roka, nekonkretizoval ani námestník riaditeľa pre obchod a ekonomiku spoločnosti Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO) Karol Tanyasi. Spoločnosť, ktorá je hlavne distribútorom tepla, aktuálne spracováva cenový návrh. "Cena tepla je dvojzložková a na výpočet celkovej ceny tepla vplýva veľké množstvo faktorov,“ hovorí. V tomto roku sa TEHO nárast korekčného koeficientu nedotkol, vysvetľuje Tanyasi, nakoľko majú cenu plynu určenú do konca roka 2018. Spoločnosť však od septembra menila ceny pre niektorých odberateľov, ktorým dodáva teplo od Teplárne Košice.

V Bratislave sa snažia minimalizovať dosahy

Počas tohto roka nechystá úpravu cien Bratislavská teplárenská (BAT). "Spoločnosť BAT neplánuje zvyšovať cenu tepla do konca kalendárneho roku 2018,“ potvrdila hovorkyňa BAT Jarmila Galandáková.

Nárast svojich cien od budúceho roka však pripúšťa. "Cena tepla od roku 2019 je závislá od dojednanej výšky ceny vstupov, o ktorých stále rokujeme,“ hovorí Galandáková. Tepláreň sa podľa nej snaží minimalizovať dosah na svojich odberateľov.

Pri aktuálnom náraste ceny zemného plynu na trhu mohol byť nákup za stanovenú maximálnu cenu pre niektorých výrobcov nemožný. "V uplynulých dvoch rokoch boli ceny zemného plynu historicky veľmi nízke, čomu zodpovedal aj korekčný koeficient,“ hovorí Galandáková.

Korekčný koeficient totiž upravuje maximálnu sumu nakúpenej komodity, ktorú si môže výrobca do konečnej ceny tepla zarátať. "Ak výrobca tepla nakúpi palivo drahšie, do ceny tepla si môže uplatniť náklady len do výšky zodpovedajúcej tejto maximálnej cene a zvyšok predstavuje jeho stratu,“ vysvetľuje Galandáková.