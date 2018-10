Podvody s bytmi má stopnúť novinka na katastri

Podstatou služby je, že ak by sa vyskytla zmena na liste vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorú vlastníte, kataster vás na to upozorní. Novinka, ktorá už v Českej republike funguje na súkromnej báze, má zabrániť tomu, aby s vašou nehnuteľnosťou niekto nakladal neoprávneným spôsobom. Inými slovami – ak by ste sa stali obeťou podvodu a niekto iný by sa stal vlastníkom vašej nehnuteľnosti bez vášho vedomia, kataster vás o tom bude informovať.

Kataster upozorní ľudí na zmenu na liste vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorú vlastnia. Autor: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Podmienkou je, že sa na stránke katastra zaregistrujete a službu si objednáte. Kataster potom bude počas obdobia, ktoré si zvolíte, sledovať zmeny, ktoré sa v údajoch týkajúcich sa vašej nehnuteľnosti vyskytnú. O prípadných zmenách vás bude portál informovať buď formou SMS, alebo e-mailov. Dozviete sa o každej zmene právneho vzťahu v súvislosti s vaším bytom, domom alebo pozemkom – môže ísť napríklad o vyznačenie plomby, vykonanie vkladu či záznamu, prípadne zápis poznámky.

Služba vyjde na 24 eur za rok

Novinka sa viaže na aktualizáciu súboru popisných informácií katastra nehnuteľností. Táto prebieha v overovacej prevádzke denne počas pracovných dní, čiže údaje sú aktualizované každých 24 hodín.

Služba pracuje s údajmi na verejnom portáli ÚGKK (Portál ESKN) a rešpektuje všetky obmedzenia podľa Katastrálneho zákona. Ide o automatizovaný proces opakovaného nahliadnutia na portál katastra a reportovanie prípadných zmien objednávateľovi. Obsah spravuje Úrad geodézie a kartografie v Bratislave a poskytovateľom služby je Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave.

Občania či iní používatelia si musia za službu platiť, bezplatne ju môžu využívať iba oprávnené osoby, ako sú finančná správa, správca konkurznej podstaty alebo Slovenský pozemkový fond. Obdobie sledovania si treba zvoliť, pričom môže ísť o 30, 90, 180 alebo 360 dní. Cena za túto službu, bez ohľadu na jej predmet, resp. sledovaný objekt, závisí od počtu sledovaných nehnuteľností. Sledovania jedného objektu počas 30 dní stojí dve eurá. Za každých začatých ďalších 30 dní zaplatíte o dve eurá viac, čiže sledovanie zmien na liste vlastníctva k vášmu bytu počas 360 dní vás vyjde na 24 eur.

Úrady od ľudí nemôžu žiadať výpisy z registrov

Digitalizáciu služieb katastra zabezpečuje spoločnosť DWC Slovakia už od roku 2015. Ako v minulosti povedal pre Pravdu jej generálny riaditeľ Branislav Hačko, atraktívne by mali byť najmä služby ako podanie návrhu na vklad, podanie na zápis poznámky, sledovanie katastrálneho konania. Možnosť sledovať zmeny na liste vlastníctva by mohla byť jednou z najvyužívanejších služieb. Ďalšiu elektronizáciu služieb katastra priniesla novela katastrálneho zákona, ktorá je účinná od októbra tohto roku. Legislatívne zmeny by mali priniesť aj rýchlejšiu registráciu nehnuteľností.

Elektronizácia služieb pokračuje aj na ďalších úradoch. Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu Richarda Rašiho spustil od prvého septembra webový portál oversi.gov.sk, keďže do platnosti vstúpil zákon proti byrokracii z jeho dielne. Úrady odteraz nemôžu žiadať od občanov výpisy z obchodného a živnostenského registra, ani listy vlastníctva.

„Aby sme úradom pomohli s touto zmenou, vytvorili sme portál OverSI. Počas septembra sa v ňom zaregistrovalo 16 624 užívateľov, ktorí cezeň získali viac ako desaťtisíc výpisov z listov vlastníctva, z obchodného a živnostenského registra,“ uviedol Raši. Jeho úrad tiež v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počas augusta a septembra zorganizoval školenia pre garantov OverSI. „Počas štyridsiatich štyroch školiacich dní sme vyškolili 621 garantov portálu OverSi, ktorí sa o svoje poznatky podelili so svojimi kolegami na úradoch,“ dodal vicepremiér.