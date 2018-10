Tvrdý brexit by zrazil obchod medzi EÚ a Britániou na kolená

„Aby sme sa dostali zo slepej uličky pri rokovaniach, politici by sa teraz nemali sústrediť na to, čo nie je možné, ale pokračovať tam, kde sú styčné body,“ uviedol šéf BDI Joachim Lang. Vystúpenie Británie z Európskej únie bez dohody o usporiadaní budúcich vzťahov by podľa neho bolo „katastrofou“. Tvrdý brexit by výrazne poškodil zahraničný obchod.

Ak sa dospeje k dohode, bude bezprostredne po brexite 29. marca 2019 nasledovať takmer 2-ročné prechodné obdobie, počas ktorého sa nič nezmení. Podľa Langa je toto obdobie pre firmy nevyhnutné. Ak však rokovania o vystúpení Británie stroskotajú, o necelý polrok príde k neriadenému rozchodu, ktorého sa obávajú firmy v Británii aj v ostatných krajinách EÚ.

Rokovania o brexite sa už mesiace nachádzajú v slepej uličke. Na summite, ktorý sa bude konať 17. októbra, sa obe strany pokúsia o ukončenie diskusií, alebo prinajmenšom o priblíženie pozícií.

Tvrdý, inak povedané neriadený brexit by podľa odhadov nemeckého ekonomického inštitútu IW výrazne poškodil obchodné vzťahy oboch strán a výrazne by firmám zvýšil náklady. Firmy na oboch stranách by sa totiž museli vyrovnať s clami. Experti IW predpokladajú, že firmy by na brexit bez dohody reagovali zvýšením cien a presunom dodávateľských reťazcov a tovarových tokov. Varujú, že v takom prípade by sa obchod medzi Veľkou Britániou a EÚ mohol prepadnúť až o 50 %.