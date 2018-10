S osobitným odvodom nemá koalícia problém, hovorí Fico

„Je dohoda, že tento odvod je súčasťou spoločného koaličného postupu. Zachytil som, že niektorí predstavitelia z Mosta-Híd majú so zákonom nejaký problém. Ale to sa ‚vyštrngá‘. Jednoducho si k tomu sadneme a vydiskutujeme to. Povedal som predsedovi SNS – my v Smere s týmto nemáme problém. Ak sú nejaké odborné veci medzi Mostom-Híd a SNS, to si už oni musia vyrozprávať, ale u nás s odvodom nemáme žiadny problém,“ povedal Fico.

Osobitý odvod pre obchodné reťazce vo výške 2,5 % z čistého obratu má zabezpečiť finančné prostriedky pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Tvrdia to jeho predkladatelia z koaličnej SNS. Národná rada SR by sa návrhom mala zaoberať v októbri, platiť by mal od budúceho roka.

Odvod sa má týkať tých obchodných reťazcov, ktoré majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch a tieto prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. Z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi tiež musí pochádzať minimálne 10 % ich obratu. Obchodný reťazec odvod nebude platiť, ak jeho výška za tri mesiace nepresiahne sumu 5000 eur.