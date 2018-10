Jaguar v Británii cúva, v Nitre napreduje

Veľká Británia a Slovensko sú pre britský Jaguar Land Rover zjavne dva odlišné svety. Kým v Nitre finišujú práce na spustení nového závodu, v Británii Jaguar utlmuje produkciu a prepúšťa. Obmedzenia v Británii Jaguar prijal už pre dva svoje závody, a to v Solihulle a v Castle Bromwich pri Birminghame.

Železnice Slovenskej republiky naposledy v pondelok otvorili prvé servisné zariadenie v správe železníc – Terminál intermodálnej prepravy (TIP) v Lužiankach pri Nitre. Jaguar totiž bude z Nitry prepravovať nové vozidlá najmä po železnici.

Jaguar vytvoril v Nitre 1 400 nových pracovných miest. Až 97 percent všetkých zamestnancov tvoria Slováci. Britsko-indický koncern ponúka na Slovensku svojim zamestnancom mzdu vo výške od 900 do 1 800 eur mesačne.

Železnice za výstavbu TIP zaplatili 39,9 milióna eur bez DPH, pričom 1,82 milióna eur predstavuje projektová dokumentácia a inžinierska činnosť. Výstavbu financovali z voľných peňažných prostriedkov získaných z ostatných obchodných činností realizovaných v minulých obdobiach.

Najväčším zmluvným partnerom, ktorý bude kapacitu TIP Lužianky využívať, je spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia, s ktorou sa ŽSR dohodli na zmluvných podmienkach vzájomnej spolupráce. Tá by mala trvať do konca roka 2048. ŽSR očakávajú, že TIP prinesie do rozpočtu firmy ročne príjmy na úrovni minimálne 2,7 milióna eur, pričom pri top produkcii budú výnosy dosahovať úroveň až 3,5 milióna eur ročne.

„Počas obdobia platnosti zmlúv očakávame výnosy nad 100 miliónov eur. Tento predpoklad vychádza zo základného scenára, ktorý deklarovala spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia a ktorý počíta s ročnou produkciou 150 000 vozidiel,“ skonštatoval generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Oproti tomu v Británii Jaguar zažíva ťažké časy. Naposledy tam automobilka oznámila, že dočasne zastavuje produkciu v závode v Solihulle. Výrobné pásy sa v závode počas októbra zastavia na dva týždne. Rozhodnutie sa však nedotkne objednávok a zamestnanci budú naďalej dostávať platy. Firma už predtým oznámila skrátenie pracovného času v závode v Castle Bromwich pri Birminghame, ktoré má platiť do Vianoc. Automobilka na jar oznámila zrušenie 1 000 pracovných mi­est.

Dôvodom obmedzení je kolíšuci globálny dopyt, uvádza sa vo vyhlásení automobilky. Podľa aktuálnych údajov o predaji sa odbyt v septembri medziročne prepadol o vyše 12 %. Výrazne sa to dotklo napríklad dieselových vozidiel.

Jaguar Land Rover vo Veľkej Británii predáva najviac vozidiel s naftovými motormi. Práve tie sa v posledných rokoch stali politicky nežiaducimi. Šéf Jaguaru Ralf Speth v minulosti tiež varoval, že zlá dohoda o brexite môže stáť automobilový priemysel desaťtisíce pracovných miest. Británia opustí EÚ na konci marca 2019.